Actualites

Grève des médecins aujourd’hui et demain : La Santé aux urgences

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

La tension entre le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) et le ministère de la Santé et de l’hygiène publique se poursuit. Après une rencontre convoquée par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, à laquelle ce dernier n’a finalement pas pris part, le syndicat hausse le ton et réaffirme sa détermination à faire respecter son mot d’ordre de grève de 48 heures, qui débute ce mardi.

Par Amadou MBODJI –Le bras de fer entre le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) et le ministère de la Santé et de l’hygiène publique se poursuit. Après une rencontre convoquée par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, à laquelle ce dernier n’a finalement pas pris part, le syndicat hausse le ton et réaffirme sa détermination à faire respecter son mot d’ordre de grève de 48 heures qui débute aujourd’hui mardi. «Face à cette provocation, le Bureau exécutif national appelle toutes les bases, toutes les zones, toutes les sections et tous les membres à respecter strictement le mot d’ordre de grève de quarante-huit heures, les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2026. Aucun recul face au mépris. Unis et déterminés pour la satisfaction de notre plateforme revendicative», a tenu à souligner, dans un communiqué, le Bureau exécutif du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) par la voix de son Secrétaire général national, Dr Diabèle Dramé.

«Ce comportement traduit un manque de respect manifeste envers notre organisation et envers l’ensemble des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, mais également envers la population sénégalaise. Le Sames refuse d’être associé à un simulacre de dialogue social et ne saurait accepter que les revendications légitimes de ses membres soient traitées avec mépris», embraie le Bureau exécutif national du Sames.

lequotidien.sn

Share This Article
Previous Article Ndeysaan le PM me reproche aujourd’hui d’avoir signé, en tant que DG de PETROSEN, un acte « illégal » avec Kosmos. Les Sénégalais ont droit aux faits. Les voici, textes à l’appui. (Alioune Gueye)
Next Article DPG : Abdou Mbow étrille le gouvernement et met Al Amine Lo face aux difficultés des Sénégalais
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Économie : Ahmadou Al Aminou Lo affirme que le Sénégal est « dans l’ajustement structurel »

Actualites

DPG du Premier ministre Al Amine Lô : Pape Makhtar Diallo dénonce un manque d’ambition et questionne le recours au FMI

Actualites

Conseil constitutionnel : plusieurs dispositions de la loi sur l’absentéisme des députés censurées

Actualites

Amadou Ba réagit au DPG d’Al Amine Lô : « Le Sénégal est désormais au 5ᵉ sous-sol »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience

Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

Sports

‎Eliminatoires CAN 2027 : le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor (FSF) ‎ ‎