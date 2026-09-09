Grève des médecins aujourd’hui et demain : La Santé aux urgences

La tension entre le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) et le ministère de la Santé et de l’hygiène publique se poursuit. Après une rencontre convoquée par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, à laquelle ce dernier n’a finalement pas pris part, le syndicat hausse le ton et réaffirme sa détermination à faire respecter son mot d’ordre de grève de 48 heures, qui débute ce mardi.

Par Amadou MBODJI –Le bras de fer entre le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) et le ministère de la Santé et de l’hygiène publique se poursuit. Après une rencontre convoquée par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, à laquelle ce dernier n’a finalement pas pris part, le syndicat hausse le ton et réaffirme sa détermination à faire respecter son mot d’ordre de grève de 48 heures qui débute aujourd’hui mardi. «Face à cette provocation, le Bureau exécutif national appelle toutes les bases, toutes les zones, toutes les sections et tous les membres à respecter strictement le mot d’ordre de grève de quarante-huit heures, les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2026. Aucun recul face au mépris. Unis et déterminés pour la satisfaction de notre plateforme revendicative», a tenu à souligner, dans un communiqué, le Bureau exécutif du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) par la voix de son Secrétaire général national, Dr Diabèle Dramé.

«Ce comportement traduit un manque de respect manifeste envers notre organisation et envers l’ensemble des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, mais également envers la population sénégalaise. Le Sames refuse d’être associé à un simulacre de dialogue social et ne saurait accepter que les revendications légitimes de ses membres soient traitées avec mépris», embraie le Bureau exécutif national du Sames.

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