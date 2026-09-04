SÉNÉGAL FMI : 2 200 MILLIARDS POUR L’URGENCE, PAS POUR LA SOLUTION

LE 13 SEPTEMBRE 2026 : UNE ÉCHÉANCE CRUCIALE POUR LA CRÉDIBILITÉ DU SÉNÉGAL

Le 13 septembre 2026 constitue une échéance particulièrement sensible pour le Sénégal, qui doit honorer le paiement d’un coupon sur l’une de ses euro-obligations. Si le pays venait à ne pas honorer cette échéance, les conséquences dépendraient des conditions contractuelles de l’instrument concerné et des éventuels délais de grâce prévus. Il serait donc prématuré de parler automatiquement de « faillite de l’État ». Le montant exact de ce coupon et les délais de grâce éventuels restent à préciser, mais son importance dépasse le chiffre : c’est un signal envoyé aux marchés. Le risque de défaut ou de restructuration est devenu une question centrale, dans un contexte où le Sénégal a engagé un Plan de traitement de la dette. Au-delà du montant à payer, c’est surtout la crédibilité du Sénégal auprès des marchés financiers internationaux qui est en jeu. LE COÛT DE LA VIE SOUS PRESSION : UN RISQUE, PAS UNE CERTITUDE

L’accord avec le FMI s’inscrit dans une stratégie de consolidation budgétaire et de réduction progressive des vulnérabilités financières de l’État. Le gouvernement prévoit notamment un meilleur ciblage des subventions et des dépenses sociales. Dans ce contexte, les prix de certains produits et services, notamment l’énergie, pourraient subir des ajustements. Il serait toutefois excessif d’affirmer que le riz, l’huile, le sucre, le pain ou l’électricité augmenteront automatiquement et immédiatement à cause du FMI. L’impact sur les ménages dépendra des décisions qui seront prises dans les prochains mois et des mécanismes de compensation mis en place. Une chose est certaine : la consolidation budgétaire aura nécessairement un coût économique et social qu’il faudra mesurer. LA FONCTION PUBLIQUE FACE À DES ARBITRAGES DIFFICILES

Le programme vise à renforcer la discipline budgétaire, à réduire les vulnérabilités des finances publiques et à améliorer l’efficacité de la dépense. Cela ne signifie pas automatiquement un gel général des recrutements dans la fonction publique. Mais la maîtrise de la masse salariale pourrait conduire l’État à arbitrer davantage entre les nouveaux recrutements, les départs à remplacer, les rémunérations et les besoins des différents secteurs. L’éducation, la santé, la sécurité et l’administration seront particulièrement concernés par ces choix. Pour un pays confronté à un chômage élevé des jeunes diplômés, la question est donc majeure : comment réduire les pressions budgétaires sans réduire les perspectives d’emploi et de services publics ? LES INFRASTRUCTURES SOUS TENSION, MAIS PAS NÉCESSAIREMENT À L’ARRÊT

Il serait excessif d’annoncer l’arrêt du TER, des routes, des hôpitaux ou des programmes d’eau potable. Le Plan de traitement de la dette cherche précisément à restaurer la soutenabilité des finances publiques afin de permettre à terme à l’État de retrouver des marges de manœuvre pour investir. Toutefois, à court terme, l’ajustement budgétaire peut imposer une hiérarchisation des projets. Certains investissements pourront être maintenus, d’autres reportés, redimensionnés ou financés différemment. Le véritable risque est celui d’un effet d’éviction de l’investissement public : plus les ressources publiques sont mobilisées par le service de la dette et les dépenses incompressibles, moins il reste de marges pour financer les infrastructures et soutenir la croissance. LA CRISE POLITIQUE PEUT COMPLIQUER L’EXÉCUTION DU PROGRAMME

La relation entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko constitue désormais une variable politique importante dans l’exécution de la stratégie économique du pays. Sonko, devenu président de l’Assemblée nationale, dispose d’un poids institutionnel considérable. Les divergences sur la dette, la restructuration et la stratégie économique peuvent compliquer l’adoption et l’application des réformes nécessaires. Il ne faut cependant pas transformer ces divergences en opposition systématique qui ne serait pas établie. Le véritable enjeu est institutionnel : le Sénégal peut-il maintenir une ligne économique cohérente lorsque les principaux centres de décision politique ne partagent pas nécessairement la même lecture de la crise ?

LE VRAI PARADOXE : 2,2 MILLIARDS POUR TRAITER L’URGENCE, PAS POUR EFFACER LE PROBLÈME

L’accord annoncé le 1er septembre 2026 prévoit environ 2,2 milliards de dollars sur 36 mois, soit 1 537,1 millions de DTS. Il s’agit d’un accord au niveau des services, qui doit encore suivre le processus d’approbation prévu par le FMI et s’inscrit dans un programme comportant des engagements et des revues périodiques.

Mais il faut surtout comprendre ce que représentent réellement ces 2,2 milliards de dollars.

Ce n’est pas un chèque de 2 200 milliards de FCFA remis immédiatement au Sénégal. C’est un mécanisme de financement destiné à accompagner le pays pendant une période de redressement budgétaire et de traitement de ses vulnérabilités financières.

Et c’est ici que se trouve le véritable paradoxe.

Le FMI peut contribuer à desserrer une contrainte de liquidité : permettre à l’État de disposer de ressources et de gagner du temps pour honorer ses engagements et rétablir la confiance. Mais des financements supplémentaires ne suffisent pas, à eux seuls, à résoudre une éventuelle problématique de solvabilité. La solvabilité dépend de variables beaucoup plus profondes : la trajectoire de la dette, la capacité de l’État à mobiliser des recettes fiscales, la croissance économique, la maîtrise des dépenses, la compétitivité de l’économie et la capacité à générer durablement des ressources.

Autrement dit :

LE FMI PEUT DONNER DE L’OXYGÈNE AU SÉNÉGAL. MAIS IL NE PEUT PAS, À LUI SEUL, GUÉRIR LA MALADIE.

Le FMI soigne les symptômes. C’est l’économie sénégalaise qui doit guérir.

La véritable question n’est donc pas seulement : « Combien le FMI va-t-il prêter au Sénégal ? » La véritable question est : « Quel sera le coût économique, social et politique du retour à la soutenabilité de la dette ? »

C’est cette question qui déterminera si les 2 200 milliards constituent réellement une bouée de sauvetage ou simplement un délai supplémentaire avant les réformes structurelles.

Dr Seydou Bocoum

Économiste, hétérodoxe