Accord avec le FMI : le Carrefour citoyen des Républicains unis de Bounama Tall appelle à un sursaut national

« Le Sénégal doit désormais tourner la page des divisions et se mobiliser pour la relance économique »

DAKAR — Le Carrefour citoyen des Républicains unis de Bounama Tall salue la conclusion d’un nouvel accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), qu’il considère comme une étape importante dans la normalisation des relations entre Dakar et les institutions financières internationales.

Dans une déclaration rendue publique à la suite de l’annonce de cet accord, le mouvement estime que tous les Sénégalais de bonne foi, quelles que soient leurs appartenances politiques, doivent se réjouir de la reprise d’un dialogue normal avec les institutions de Bretton Woods et du rétablissement progressif de la confiance avec les partenaires économiques et financiers du pays.

Une nouvelle étape après plusieurs années de turbulences

Le Carrefour citoyen rappelle qu’un précédent programme de financement d’environ 1,8 milliard de dollars avait été conclu avec le FMI à la fin de l’ancien régime, avant d’être suspendu à la suite des révélations et interrogations soulevées, après l’alternance, sur l’état réel des finances publiques et l’existence présumée d’une dette jusque-là non déclarée.

Près de trois ans plus tard, relève le mouvement, le Sénégal parvient à conclure un nouvel accord portant sur environ 2,2 milliards de dollars, dans un contexte économique et financier particulièrement difficile.

Pour Bounama Tall et ses soutiens, cette évolution doit être considérée avec lucidité : il faut certes regretter le temps perdu et le coût économique de cette période d’incertitude, mais il faut désormais regarder vers l’avenir.

« L’heure n’est plus aux procès politiques permanents. L’urgence est de remettre le pays au travail, de restaurer la confiance et de créer les conditions d’une reprise durable », estime le Carrefour citoyen.

La priorité : protéger les ménages et relancer l’économie réelle

Le mouvement politique insiste notamment sur la reprise des paiements liés aux bourses de sécurité familiale et leur extension à l’approche de la rentrée scolaire.

Pour le Carrefour citoyen, ces mesures constituent un signal important en direction des familles les plus vulnérables, confrontées depuis plusieurs mois aux difficultés économiques.

Le mouvement salue également les efforts engagés pour apurer une partie des arriérés dus aux entreprises, considérant que la résorption de la dette intérieure de l’État est indispensable pour permettre aux entreprises de retrouver de la trésorerie, préserver les emplois et relancer progressivement l’activité économique.

« Une économie ne peut fonctionner durablement lorsque l’État accumule des dettes envers ceux qui produisent, investissent et emploient », souligne en substance le mouvement.

Améliorer l’environnement des affaires

Autre priorité mise en avant : la nécessité d’améliorer profondément l’environnement des affaires au Sénégal.

Le Carrefour citoyen considère que la mobilisation des financements internationaux ne saurait suffire. Elle doit être accompagnée de réformes permettant de rétablir la confiance des investisseurs, sécuriser l’investissement privé et attirer davantage d’investissements directs étrangers.

Pour le mouvement, le Sénégal dispose encore d’importants atouts économiques, mais ceux-ci ne pourront pleinement produire leurs effets que si le pays offre aux investisseurs un cadre plus prévisible, plus transparent et plus compétitif.

« La solidarité nationale doit prendre le pas sur les divisions »

Face aux difficultés économiques et financières auxquelles le pays demeure confronté, le Carrefour citoyen des Républicains unis appelle enfin à un sursaut national.

Le mouvement invite la classe politique, le secteur privé, les organisations de la société civile et l’ensemble des citoyens à dépasser les clivages partisans afin de contribuer à la stabilisation et à la relance du pays.

Il estime que l’accord avec le FMI doit être considéré non pas comme une victoire d’un camp politique sur un autre, mais comme une opportunité pour le Sénégal de retrouver une trajectoire économique plus stable et de renouer avec ses partenaires internationaux.

Le Carrefour citoyen salue, à cet égard, l’ouverture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l’égard de la communauté internationale, qu’il considère comme un élément ayant contribué à la reprise du dialogue avec les partenaires financiers du Sénégal.

Un appel à l’unité et à la responsabilité

Pour Bounama Tall, le moment exige désormais responsabilité, dépassement et rassemblement.

Le Sénégal, estime le Carrefour citoyen, ne pourra sortir durablement de ses difficultés qu’en combinant discipline budgétaire, soutien aux ménages, relance de l’entreprise privée, amélioration du climat des affaires, mobilisation des investissements et restauration de la confiance.

Le mouvement appelle ainsi la communauté nationale à accompagner les efforts de redressement et à faire de la période qui s’ouvre un moment de rassemblement autour de l’intérêt supérieur du Sénégal.

« Le pays a suffisamment perdu de temps. L’heure est venue de transformer cette nouvelle étape en un sursaut salvateur, au service de l’économie, des entreprises, des familles et de la jeunesse sénégalaise. »

Bounama Tall

Carrefour citoyen des Républicains unis