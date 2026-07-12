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Fonds politiques : Thierno Bocoum accuse Ousmane Sonko de « double discours »

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XALIMANEWS: Le président du mouvement AGIR-Les Leaders, Thierno Bocoum, a vivement critiqué le Premier ministre Ousmane Sonko à propos des « fonds politiques » qu’il affirme avoir perçus lorsqu’il occupait certaines fonctions étatiques.

Selon Thierno Bocoum, Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir bénéficié d’environ 1,77 milliard de francs CFA par an au titre de ce qu’il qualifie de « fonds politiques ». Une situation qui, selon le leader d’AGIR-Les Leaders, soulève des interrogations sur la légitimité du chef du gouvernement à se présenter comme une référence en matière de lutte contre les détournements de deniers publics.

L’opposant estime également que la révélation de l’existence de ces fonds est intervenue tardivement, affirmant que les députés, pourtant chargés du vote de la loi de finances et du contrôle de l’action gouvernementale, n’en auraient eu connaissance que plusieurs années après.

Thierno Bocoum souligne par ailleurs que l’ancienne porte-parole du gouvernement avait déclaré publiquement ne pas avoir été informée de l’existence de tels fonds, ce qui renforce selon lui les zones d’ombre entourant leur gestion et leur encadrement institutionnel.

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Dans sa déclaration, le président d’AGIR-Les Leaders accuse Ousmane Sonko de distribuer « des certificats de probité » tout en échappant lui-même aux exigences de transparence qu’il réclame aux autres responsables publics.

Pour Thierno Bocoum, le Sénégal est confronté à une forme de « démagogie » caractérisée par une exigence de reddition des comptes à géométrie variable. Il dénonce ainsi une situation où « la transparence est réclamée pour les autres mais le silence s’impose lorsqu’il s’agit de ses propres actes ».

Le responsable politique conclut en mettant en garde contre ce qu’il considère comme les dangers d’un discours moral qui ne s’appliquerait pas de manière équitable à tous les acteurs de la vie publique sénégalaise.

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