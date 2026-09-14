VISITE DU PRÉSIDENT DIOMAYE FAYE AUX ÉTATS-UNIS : UN ACCUEIL TRIOMPHANT ET SEREIN SE PRÉPARE

La diaspora sénégalaise des États-Unis appelée à faire de la visite présidentielle un moment de fierté nationale, de responsabilité et de rassemblement

New York – États-Unis. À l’approche de la visite du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, aux États-Unis, je souhaite, en ma qualité de Président de la Commission Stratégie et Études prospectives et de membre du COMEX de KIIRAYE Diaspora, adresser un message de confiance, de sérénité et de responsabilité à l’ensemble de nos compatriotes établis aux États-Unis. Je suis convaincu que la diaspora sénégalaise saura réserver au Chef de l’État un accueil chaleureux, populaire et enthousiaste, à la hauteur de la dignité de la République et de l’importance de cette visite.

La présence du Président de la République aux États-Unis dépasse largement le cadre d’un simple déplacement officiel. Elle constitue une séquence importante pour notre pays et une occasion privilégiée de présenter à nos partenaires américains, à la communauté internationale et à l’opinion publique l’image d’un Sénégal démocratique, responsable, stable et résolument engagé dans sa transformation économique et sociale. Elle offre également l’opportunité de mettre en lumière le rôle stratégique de la diaspora dans le rayonnement international du Sénégal et dans le renforcement des relations entre notre pays et les États-Unis.

Dans un environnement politique où peuvent légitimement s’exprimer des sensibilités, des opinions et des appréciations différentes, il importe de faire prévaloir la responsabilité et la sérénité. La pluralité des opinions est consubstantielle à la démocratie et chacun doit pouvoir exprimer librement ses convictions. Toutefois, lorsque le Président de la République se déplace à l’étranger, c’est aussi l’image et la dignité de l’ensemble de la Nation qui sont engagées. Les divergences politiques ne doivent donc jamais nous faire perdre de vue ce qui nous unit : notre appartenance à une même Nation, notre histoire commune et notre responsabilité collective à l’égard de l’image du Sénégal.

C’est dans cet esprit que je souhaite rassurer le Président Bassirou Diomaye Faye : il peut se rendre aux États-Unis avec sérénité et confiance. La diaspora sénégalaise dispose de la maturité nécessaire pour faire vivre le pluralisme démocratique tout en respectant les institutions de la République. Le débat politique est légitime ; la critique est inhérente à toute démocratie ; mais aucune divergence ne devrait conduire à des comportements susceptibles de porter atteinte à la dignité de notre pays ou de détourner l’attention de l’objet essentiel de cette visite.

Je suis convaincu que les Sénégalaises et les Sénégalais des États-Unis sauront faire prévaloir l’intérêt national. Notre responsabilité collective est de transformer cette visite en un moment de rassemblement, de fierté et de rayonnement pour le Sénégal.

Dans cette perspective, l’idée d’un « accueil triomphant » ne doit nullement être comprise comme une manifestation d’exclusion ou comme une invitation à l’affrontement politique. Elle doit, au contraire, traduire une mobilisation populaire, pacifique et enthousiaste de la diaspora, désireuse de témoigner au Chef de l’État de son attachement au Sénégal et de son respect pour la fonction présidentielle.

Il ne s’agit pas d’accueillir un camp contre un autre, mais d’accueillir le Président de la République. Nous pouvons avoir des opinions politiques différentes, défendre des orientations différentes et même exprimer des désaccords, tout en demeurant unis par notre appartenance à une même Nation. C’est précisément cette capacité à conjuguer pluralisme et fraternité qui témoigne de la maturité d’une démocratie.

Les États-Unis offrent, à cet égard, un cadre particulièrement significatif. La communauté sénégalaise qui y réside est dynamique, entreprenante et fortement impliquée dans les domaines économique, universitaire, scientifique, médical, technologique, culturel et associatif. Elle constitue un véritable pont humain, économique et institutionnel entre le Sénégal et les États-Unis. Ses compétences, son expérience internationale, ses réseaux et sa capacité d’initiative représentent des ressources considérables pour notre pays.

La visite présidentielle doit donc être saisie comme une occasion de renforcer ces passerelles, de valoriser davantage la contribution de la diaspora au développement national et d’encourager de nouvelles formes de coopération entre les Sénégalais de l’extérieur, les institutions sénégalaises et leurs partenaires américains.

La diaspora ne doit pas être considérée uniquement comme une communauté vivant hors du territoire national. Elle constitue une composante essentielle de la Nation sénégalaise, porteuse de compétences, d’expertises, d’initiatives et de réseaux susceptibles de contribuer à la transformation du pays. Son rôle ne se limite pas au soutien financier au Sénégal ; il réside également dans sa capacité à mobiliser le savoir, l’innovation, les partenariats et les opportunités internationales au service de l’intérêt national.

C’est pourquoi j’en appelle à toutes les composantes de la diaspora, quelles que soient leurs sensibilités politiques, à placer au-dessus des considérations partisanes l’image, la dignité et l’intérêt supérieur de la République. Le Sénégal est une démocratie et le débat public doit y demeurer libre et contradictoire. Mais la liberté d’expression va de pair avec la responsabilité, particulièrement lorsque nos actes et nos paroles sont susceptibles d’être perçus au-delà de nos frontières.

La réussite de cette visite ne se mesurera donc pas uniquement à l’aune des rencontres officielles ou des résultats diplomatiques attendus. Elle se mesurera également à notre capacité collective à montrer que la diaspora sénégalaise sait conjuguer diversité politique, responsabilité citoyenne et attachement à la Nation.

Notre message au Président de la République est, à cet égard, clair : Monsieur le Président, venez aux États-Unis avec sérénité et confiance. La diaspora sénégalaise vous attend et saura, j’en suis convaincu, vous réserver un accueil chaleureux, populaire, enthousiaste et profondément républicain.

Il ne s’agit pas de nier les divergences qui peuvent exister au sein de notre société. Il s’agit de démontrer qu’elles ne sauraient nous empêcher de préserver ce qui nous est commun. Le Sénégal est notre patrimoine collectif, sa dignité nous engage tous et son rayonnement constitue une responsabilité partagée.

En tant que responsable de KIIRAYE Diaspora, je considère qu’il est de notre devoir de contribuer à cette dynamique positive et de promouvoir une mobilisation fondée sur la responsabilité, la sérénité et le sens de l’intérêt national. Nous devons être capables de dépasser les querelles circonstancielles pour faire de cette visite une occasion de montrer aux États-Unis et au monde une diaspora sénégalaise mature, responsable, organisée et profondément attachée à son pays.

Monsieur le Président, venez aux États-Unis avec confiance. La diaspora vous attend. Elle saura vous accueillir avec chaleur et enthousiasme, dans le respect de la République et de la dignité du Sénégal.

Chouaib Coulibaly « Jacob »

Président de la Commission Stratégie et Études prospectives

Membre du COMEX – KIIRAYE Diaspora