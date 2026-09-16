Le réquisitoire sanglant d’ Elimane Pouye contre Dr Abdoulaye Niane, Délégué Général de la DER/FJ

Retour aux sources : réflexion d’un fiscaliste sur les propos d’un Docteur en droit fiscal. Un vrai fiscaliste ne devrait pas dire ça….

La vidéo est virale. On pourrait croire qu’elle est sponsorisée.

Vraisemblablement, elle n’est pas liftée par des effets spéciaux pour en amplifier l’écho.

Il ne s’agit, non plus, de coupures et de montages échaffaudés pour sortir des propos de leur contexte.

L’auteur a bien pris le temps et le soin, à haute et intelligible voix, à mots couverts tout comme à propos audibles, d’exprimer le fond de sa pensée. Entièrement. Qui plus est, devant le représentant de l’État drapé de ses apparats d’autorité….

@ la DER/FJ ne collabore qu’avec des partenaires (salariés, prestataires et fournisseurs) alignés sur les “orientations” du chef de l’État, chef de parti,

@ la DER/FJ ne finance pas des projets non portés par des citoyens non teintés aux couleurs de la formation politique qu’il vient de rejoindre après un aller-retour opportuniste le temps d’un reniement…

Quand on sait que la DER/FJ est rattachée à la Présidence de la République, haut lieu par excellence, de l’incarnation de l’unité nationale et de la république, cela rajoute à la colére légitime.

Terrible, pitoyable et pathétique chute d’un tribun jadis père autoproclamé de l’orthodoxie fiscale…

Autres temps, autres mœurs, mille ans de gloire ruinés en une seconde de cupidité.

Le Directeur général de la DER/FJ, brillantissime docteur en droit (fiscal) sait mieux que quiconque le sens profond du consentement à l’impôt et ses implications en termes de sujétions pour le citoyen contribuable en dépit de toute appartenance partisane.

Le DG de la DER/FJ sait certainement, en inspecteur des impôts émérite, que ce sont les impôts, directs et indirects, des sénégalais de tout bord politique et de toute condition sociale, la source principale des transferts budgétaires que la DER/FJ reçoit pour financer ses cibles

Le conseil fiscal expérimenté qu’il fut, régulièrement inscrit au tableau de l’ordre, sait les contraintes fiscales que supportent le citoyen contribuable apolitique pour se libérer de ses dettes fiscales.

L’enseignant chercheur qu’il fut dans les universités publiques sait mieux que quiconque que les financements obtenus par la DER/FJ auprès de partenaires extérieurs sont garantis en dernier ressort par l’État qui ne compte que sur la citoyenneté fiscale des agents économiques non politisés.

Le prolixe auteur qu’il est (articles et livres) a abondamment disserté sur l’égalité devant l’impôt et l’égalité par l’impôt pour savoir que le prélèvement fiscal est le premier mécanisme de redistribution dans une nation…

La déchéance morale c’est quand on s’assied sur tous ces principes écrits, vulgarisés, enseignés et défendus tout une vie et de les balayer d’un revers de main au nom d’une position précaire et révocable.

Ce niveau de décrépitude intellectuelle est pire qu’une condamnation à mort par pendaison publique.

Yé man, fredennons, ensemble, à voix basse,, le refrain magique du reggaeman abidjanais : science sans conscience n’est que ruine de l’âme…

Les puritains domou daara comprendront après !

Élimane Pouye, un inspecteur des impôts de retour d’exil fiscal