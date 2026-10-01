Youssou Ndour : 67 choses à retenir pour ses 67 ans

Le 1er octobre 2026, Youssou Ndour fête ses 67 ans. Soixante-sept années d’une vie marquée par la musique, le Sénégal, l’Afrique, les rencontres, les combats, les succès et une présence exceptionnelle sur la scène internationale.

Pour lui rendre hommage, voici 67 choses à retenir sur celui que plusieurs générations ont surnommé le « Roi du mbalax ».

Pour célébrer cet anniversaire, voici 67 repères qui racontent Youssou Ndour.

1. Il est né à Dakar

Youssou Ndour est né le 1er octobre 1959 à Dakar.

2. Il monte sur scène très jeune

Il commence à se produire publiquement alors qu’il est encore adolescent.

3. Il est issu d’une famille de griots

La tradition griotte occupe une place importante dans son héritage culturel et artistique.

4. Il choisit très tôt la musique

Sa passion pour le chant et la scène l’oriente rapidement vers une carrière artistique.

5. Il fait ses débuts au Star Band

Il rejoint le mythique Star Band de Dakar, l’une des formations majeures de la musique sénégalaise.

6. Il évolue au sein du Super Diamono

Avant de créer sa propre formation, il passe également par le Super Diamono.

7. Il participe à la création de l’Étoile de Dakar

En 1979, il participe à la création de l’Étoile de Dakar.

8. L’Étoile de Dakar marque une nouvelle époque

La formation contribue à l’évolution de la musique populaire sénégalaise.

9. Il fonde le Super Étoile de Dakar

En 1981, Youssou Ndour crée le Super Étoile, qui deviendra son groupe emblématique.

10. Il contribue à moderniser le mbalax

Avec le Super Étoile, il participe à la transformation et à la diffusion internationale du mbalax.

11. Il devient une immense vedette au Sénégal

Sa voix, son style et ses prestations scéniques en font rapidement l’un des artistes les plus populaires du pays.

12. Il commence à se faire connaître à l’étranger

Ses tournées internationales permettent progressivement à son nom de dépasser les frontières africaines.

13. Il s’engage contre l’apartheid

Youssou Ndour utilise sa notoriété pour soutenir la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

14. Il chante pour Nelson Mandela

Son engagement en faveur de Nelson Mandela constitue l’un des premiers grands marqueurs internationaux de son parcours.

15. Il participe à la tournée Human Rights Now!

En 1988, il participe à la grande tournée mondiale d’Amnesty International consacrée aux droits humains.

16. Il partage la scène avec Peter Gabriel

Sa rencontre artistique avec Peter Gabriel contribue à son ouverture vers le public mondial.

17. Il travaille avec de grands artistes internationaux

Son parcours est marqué par des collaborations avec plusieurs grandes figures de la musique mondiale.

18. Il chante avec Sting

Youssou Ndour fait partie des artistes africains ayant collaboré avec Sting.

19. Il collabore avec Paul Simon

Son parcours international l’amène également à travailler avec Paul Simon.

20. Il travaille avec Tracy Chapman

Il partage également l’affiche avec Tracy Chapman dans le cadre de grands événements musicaux.

21. Il collabore avec Neneh Cherry

Cette collaboration va donner naissance à l’un des plus grands succès internationaux de sa carrière.

22. « 7 Seconds » devient un phénomène mondial

En 1994, « 7 Seconds », interprété avec Neneh Cherry, connaît un immense succès international.

23. Il chante en plusieurs langues

Son répertoire mélange notamment wolof, français, anglais et d’autres influences musicales.

24. Il porte la culture sénégalaise à l’international

Sa musique permet à des publics du monde entier de découvrir des sonorités et des références sénégalaises.

25. Son nom entre dans le Petit Larousse

En 2004, son nom fait son entrée dans le dictionnaire, dans l’édition 2005 du Petit Larousse.

26. Il est désigné « chanteur africain du siècle »

À la fin de l’année 1999, Youssou Ndour est désigné « chanteur africain du siècle », une distinction qui vient consacrer son influence sur la musique du continent.

27. Il participe à la Coupe du monde 1998

Avec Axelle Red, il interprète « La Cour des grands », chanson officielle de la Coupe du monde de football 1998.

28. Il devient une voix associée aux grands événements internationaux

Son parcours l’amène à participer à de nombreux rendez-vous culturels et humanitaires internationaux.

29. Il s’engage sur les questions humanitaires

Sa notoriété est régulièrement mise au service de causes dépassant le cadre musical.

30. Il devient ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF

Son engagement international l’amène notamment à collaborer avec l’UNICEF.

31. Il s’engage contre le paludisme

Il participe à des campagnes de sensibilisation consacrées à la lutte contre cette maladie.

32. Il s’engage contre la faim

Il met également sa notoriété au service de campagnes liées à la sécurité alimentaire.

33. Il devient ambassadeur de la FAO

Son engagement international s’étend aux questions liées à l’alimentation et au développement.

34. Il participe au débat sur la dette africaine

Youssou Ndour prend part aux discussions internationales consacrées à la dette et aux enjeux économiques du continent africain, notamment dans le cadre du G7.

35. Il participe au projet du Jubilé 2000

Il prend part à des initiatives internationales portant notamment sur l’annulation de la dette des pays pauvres.

36. Il figure dans le TIME 100

En 2007, le magazine américain Time le classe parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde.

37. Peter Gabriel signe son portrait dans TIME

Le portrait de Youssou Ndour dans le TIME 100 est signé par Peter Gabriel.

38. Il remporte un Grammy Award

Son album « Egypt » lui vaut le Grammy Award du meilleur album de musique du monde contemporaine.

39. « Egypt » est un projet musical particulier

L’album rend hommage à la musique et à la culture égyptiennes tout en établissant un dialogue avec les traditions sénégalaises.

40. Il travaille avec Fathy Salama

Le célèbre musicien et compositeur égyptien Fathy Salama participe au projet « Egypt ».

41. Il explore les racines africaines et arabes

À travers ses projets, Youssou Ndour multiplie les ponts entre les différentes cultures musicales.

42. Il participe à la musique de « Kirikou et la Sorcière »

Il contribue à l’univers musical du film d’animation de Michel Ocelot.

43. Il rend hommage à Bob Marley

Avec « Dakar-Kingston », il revisite l’univers musical du roi du reggae.

44. Il reçoit le Polar Music Prize

En 2013, Youssou Ndour reçoit le Polar Music Prize, prestigieuse distinction musicale internationale souvent surnommée le « Nobel de la musique ».

45. Il poursuit sa carrière musicale pendant plusieurs décennies

Malgré l’évolution des générations et des styles, il reste présent dans le paysage musical africain.

46. Il sort « Africa Rekk »

En 2016, il publie l’album « Africa Rekk », affirmant une nouvelle fois son attachement à l’Afrique.

47. Il reçoit le Praemium Imperiale

En 2017, il reçoit le Praemium Imperiale dans la catégorie musique, devenant le premier Sénégalais à recevoir cette distinction.

48. Il est honoré par l’Université Yale

Youssou Ndour reçoit également un doctorat honorifique de l’Université Yale.

49. Il se produit dans les grandes salles du monde

Son parcours l’a conduit dans certaines des salles les plus prestigieuses d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.

50. Il se produit au Carnegie Hall

New York fait partie des grandes étapes de sa carrière internationale.

51. Il se produit au Royal Albert Hall

L’emblématique salle londonienne accueille également Youssou Ndour.

52. Il se produit au Japon

Le chanteur et le Super Étoile ont également porté leur musique jusqu’en Asie.

53. Il développe ses activités dans l’industrie musicale

Youssou Ndour ne se limite pas à la scène et participe au développement de structures liées à la musique au Sénégal.

54. Il investit dans les médias

Son parcours comprend également une importante activité dans le secteur médiatique.

55. Il défend les droits des artistes

La question de la protection des créateurs et de leurs œuvres occupe une place importante dans son engagement.

56. Il inspire plusieurs générations d’artistes

De nombreux artistes sénégalais et africains ont grandi avec son œuvre comme référence.

57. Il reste associé au Super Étoile

Plus de quatre décennies après sa création, le Super Étoile demeure indissociable de son identité artistique.

58. Il continue de remplir les grandes salles

Sa longévité artistique lui permet de continuer à réunir son public au Sénégal et à l’étranger.

59. Il conserve Dakar au cœur de son univers

Même après avoir acquis une renommée mondiale, Dakar reste profondément présente dans son œuvre.

60. Il reste l’une des grandes voix de la musique sénégalaise

Sa voix est devenue immédiatement identifiable pour plusieurs générations d’auditeurs.

61. Il contribue à l’internationalisation du mbalax

Son parcours constitue l’un des principaux vecteurs de diffusion internationale du genre musical sénégalais.

62. Il devient vice-président de la CISAC

En 2026, Youssou Ndour est nommé vice-président de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs.

63. Il défend les créateurs à l’ère de l’intelligence artificielle

Dans ses nouvelles fonctions, il participe aux discussions internationales sur l’avenir des droits des créateurs face aux transformations technologiques.

64. Il continue à représenter le Sénégal à l’étranger

Son nom reste associé au Sénégal dans de nombreuses rencontres culturelles et internationales.

65. Sa carrière dépasse largement la musique

Artiste, entrepreneur, acteur des médias et personnalité engagée : son parcours s’est construit sur plusieurs domaines.

66. Plus de cinq décennies après ses débuts, il est toujours là

Commencée dans les années 1970, son aventure artistique se poursuit encore en 2026.

67. Il fête ses 67 ans

Le 1er octobre 2026, Youssou Ndour souffle ses 67 bougies. Une occasion de célébrer une carrière qui a commencé à Dakar et dont l’écho a parcouru le monde.

Joyeux anniversaire, Youssou Ndour !

67 ans de musique.

67 ans de Sénégal.

67 ans d’Afrique.

67 ans de rencontres et de partage.

67 ans d’une voix qui a porté Dakar jusqu’aux quatre coins du monde.

Happy Birthday, You !

Avec la contribution d’Amadou Bator Dieng de Kirinapost

Cet hommage aux 67 ans de Youssou Ndour est réalisé avec la contribution d’Amadou Bator Dieng, journaliste à Kirinapost.com, qui avait déjà consacré en 2025 un hommage à l’artiste à l’occasion de ses 66 ans, à travers une sélection de chansons emblématiques de son immense répertoire.

Son regard sur le parcours musical de Youssou Ndour vient enrichir cette rétrospective consacrée à l’une des plus grandes voix du Sénégal et de l’Afrique.

Kirinapost.com — Amadou Bator Dieng