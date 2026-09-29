Boubacar Boris Diop honoré à Kigali pour l’ensemble de sa carrière

L’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop recevra le Lifetime Achievement Award des Radiate Rwanda Awards. Une distinction qui vient saluer l’ensemble de son parcours littéraire et son importante contribution aux lettres africaines. La cérémonie est prévue le 6 novembre prochain à Kigali.

Boubacar Boris Diop sera à l’honneur à Kigali. L’écrivain sénégalais a été désigné lauréat du Lifetime Achievement Award, une distinction récompensant l’ensemble d’une carrière, dans le cadre de la troisième édition des Radiate Rwanda Literary Excellence Awards.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 6 novembre 2026 dans la capitale rwandaise. Contrairement aux quatre autres catégories, dont les lauréats seront désignés à l’issue du processus de sélection, le prix attribué à Boubacar Boris Diop a été directement décerné par Bridgevision, l’organisateur des Radiate Rwanda Awards.

Selon Bridgevision, cette distinction vise à reconnaître l’ampleur de son œuvre et sa contribution à la littérature africaine. Joe E. Sully, directeur général de l’organisation, a également présenté les Radiate Rwanda Awards comme une initiative destinée à contribuer au développement de Kigali comme pôle littéraire en Afrique.

Une relation particulière avec le Rwanda

Cette reconnaissance prend une dimension particulière dans le parcours de Boubacar Boris Diop. En 1998, l’écrivain sénégalais s’était rendu au Rwanda avec d’autres écrivains africains dans le cadre du projet « Rwanda : écrire par devoir de mémoire », consacré à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.

Cette expérience donnera naissance à l’une de ses œuvres les plus connues, Murambi, le livre des ossements, publié en 2000. Le roman est consacré aux traces laissées par le génocide et à la nécessité de préserver la mémoire des victimes.

Près de trois décennies après ce séjour, la distinction décernée à Kigali établit ainsi un lien particulier entre l’écrivain sénégalais et le Rwanda.

La littérature africaine au cœur de son parcours

Né à Dakar, Boubacar Boris Diop s’est imposé au fil des années comme une figure importante de la littérature africaine contemporaine. Son œuvre aborde notamment la mémoire, l’histoire, les sociétés africaines et les rapports entre littérature et identité.

Son parcours est également marqué par son engagement en faveur des langues africaines, notamment le wolof. Il a écrit plusieurs œuvres directement dans cette langue et a participé à des initiatives visant à renforcer sa présence dans l’espace littéraire et médiatique. Il est notamment associé à Defuwaxu.com, un média en ligne en wolof, ainsi qu’à des activités éditoriales à Dakar.

Cette orientation témoigne d’une volonté de ne pas limiter la littérature africaine aux langues héritées de la colonisation, mais de donner également une place centrale aux langues nationales dans la création littéraire.

Kigali, nouveau rendez-vous littéraire africain

Avec les Radiate Rwanda Awards, Bridgevision entend mettre davantage en lumière les écrivains rwandais et africains et renforcer la place de Kigali dans le paysage littéraire continental.

Pour l’édition 2026, huit écrivains ont été retenus comme finalistes dans quatre catégories : jeune écrivain rwandais, écrivaine rwandaise, écrivain rwandais et écrivain africain. Un jury de cinq personnalités issues notamment des milieux littéraire, universitaire, culturel et institutionnel rwandais a participé à cette sélection.

Les autres lauréats seront annoncés lors de la cérémonie du 6 novembre.

En attribuant son prix pour l’ensemble de sa carrière à Boubacar Boris Diop, les organisateurs mettent ainsi à l’honneur un écrivain dont le parcours est étroitement lié à plusieurs grandes questions de la littérature africaine contemporaine : la mémoire, l’histoire, les langues, la transmission et la place de la création africaine dans le monde.