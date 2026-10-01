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CAN 2025 : le TAS fixe au 8 octobre l’audience dans le contentieux Sénégal-Maroc

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé au jeudi 8 octobre 2026 l’audience consacrée à l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), dans le cadre de la procédure concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

Selon une note opérationnelle publiée ce mercredi 30 septembre à l’attention des médias, l’audience se déroulera en présentiel au siège du TAS à Lausanne, en Suisse. Elle débutera à 9h30 et devrait se poursuivre jusqu’à l’après-midi.

Une audience à huis clos

Le TAS précise que les parties n’ont pas demandé que l’audience soit publique. Les débats se dérouleront donc à huis clos, sans la présence des médias.

Des représentants de la Fédération sénégalaise de football et de la Fédération royale marocaine de football seront néanmoins présents physiquement à Lausanne. La CAF, pour sa part, sera représentée par ses conseils.

Les journalistes souhaitant suivre l’affaire depuis l’extérieur du siège du TAS le jour de l’audience devront contacter le service médias du tribunal et présenter une carte de presse valide.

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Trois arbitres pour examiner l’appel

La formation arbitrale chargée du dossier sera composée de trois membres :

  • Professeur Gérald Simon, président, de nationalité française ;
  • Professeur Luigi Fumagalli, d’Italie ;
  • Professeur Dr. Ulrich Haas, d’Allemagne.

La procédure se déroulera en français, précise également le TAS.

Pas de décision le 8 octobre

À l’issue des débats, la formation arbitrale entamera ses délibérations. Le TAS indique qu’il n’est pas encore en mesure de préciser la date à laquelle la décision finale sera rendue.

Une chose est toutefois clairement établie : aucune décision ne sera prononcée le jour même de l’audience, soit le 8 octobre.

Cette précision met ainsi fin aux spéculations sur une éventuelle décision immédiate après les plaidoiries. Le TAS indique que toute nouvelle annonce concernant cette affaire sera publiée sur son site internet.

Le dossier entre donc dans une phase décisive avec cette audience du 8 octobre, qui permettra aux différentes parties de présenter leurs arguments devant la formation arbitrale chargée de trancher le contentieux.

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