CAN 2027 : le Sénégal s’impose en Éthiopie et décroche la première victoire de l’ère Patrick Vieira

Le Sénégal a décroché sa première victoire sous la direction de Patrick Vieira. Les Lions de la Teranga se sont imposés sur la plus petite des marges face à l’Éthiopie (1-0), mardi au Bahir Dar Stadium, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Après le nul concédé face au Mozambique (1-1) lors de leur entrée en lice, les champions d’Afrique avaient l’obligation de réagir. Ils l’ont fait avec efficacité, même si la prestation collective est restée mesurée.

Ibrahim Mbaye libère les Lions

Le Sénégal n’a pas tardé à prendre les devants. Ibrahim Mbaye a inscrit l’unique but de la rencontre à la 11e minute, permettant aux Lions de prendre rapidement l’avantage.

Avec ce but, le Sénégal a ensuite cherché à contrôler la rencontre plutôt qu’à se lancer dans une course effrénée vers un deuxième but. L’Éthiopie a tenté de revenir au score, mais la défense sénégalaise a finalement conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Vieira tient sa première victoire

Cette victoire revêt une importance particulière pour Patrick Vieira, officiellement présenté comme sélectionneur du Sénégal le 18 septembre dernier. Le technicien français décroche ainsi son premier succès à la tête des Lions après le nul enregistré contre le Mozambique.

Avant la rencontre, Vieira avait insisté sur la nécessité pour son équipe de montrer davantage d’intensité et d’efficacité, après une deuxième période compliquée à Maputo. Il avait également fixé comme objectif les trois points.

Le Sénégal a répondu sur l’essentiel : une victoire, trois points et un clean-sheet.

Une victoire dans des conditions particulières

Le déplacement à Bahir Dar n’était pas sans difficulté. La ville se situe à environ 1 800 mètres d’altitude, un élément qui avait été identifié comme un facteur à prendre en compte par le staff sénégalais.

Dans ce contexte, les Lions ont privilégié l’efficacité. Face à une équipe éthiopienne qui avait également besoin de points après sa défaite contre le Soudan, le Sénégal a su préserver son avantage.

Le Sénégal se relance dans le groupe J

Ce succès permet aux Lions de tourner la page du match nul contre le Mozambique et de repartir sur une dynamique positive dans le groupe J des éliminatoires de la CAN 2027.

Le Sénégal avait été tenu en échec 1-1 à Maputo lors de la première journée, tandis que l’Éthiopie avait perdu 0-1 contre le Soudan.

Historiquement, le Sénégal avait également l’avantage dans ses confrontations avec l’Éthiopie, avec trois victoires lors des précédentes rencontres recensées par la presse sénégalaise.

Une victoire à confirmer

Si le résultat est positif, cette rencontre laisse également à Patrick Vieira plusieurs éléments à travailler. Le Sénégal devra notamment gagner en maîtrise et en efficacité offensive lors de ses prochaines sorties.

Mais pour cette deuxième journée, l’essentiel est acquis : les Lions repartent de Bahir Dar avec les trois points et offrent à leur nouveau sélectionneur sa première victoire.

La prochaine échéance sera désormais un rendez-vous amical contre les Comores, prévu le 4 octobre à Marseille.