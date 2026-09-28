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Sénégal-Bordeaux : Abdoulaye Diallo tire sa révérence, le legs d’un consul visionnaire et profondément humain

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XALIMANEWS— Alors qu’il s’apprête à faire valoir ses droits à la retraite, un pot de départ a été organisé avec la présence de l’ ambassadeur du Sénégal à Paris, Baye Moctar DIOP ce vendredi 26 septembre dans les locaux de l’ institution diplomatique.
Suites aux nombreux témoignages, le Consul général du Sénégal à Bordeaux, Abdoulaye Diallo, laisse unanimement derrière lui l’empreinte d’un mandat remarquable, placé sous le signe du service public, de la proximité et de la dignité. Tout au long de son passage à la tête de la représentation consulaire en Nouvelle-Aquitaine, ce diplomate de carrière a su incarner un leadership à la fois ferme et bienveillant, particulièrement apprécié par la communauté sénégalaise locale.


Un modèle d’apaisement face aux tempêtes politiques C’est sans doute lors des dernières échéances électorales majeures, marquées par des tensions vives au Sénégal comme au sein de la diaspora, que la carrure d’Abdoulaye Diallo s’est révélée dans toute son ampleur. Dans un contexte politique particulièrement inflammable, il a fait preuve d’une posture qualifiée de “royale” par ses concitoyens. Grâce à un sens aigu de la diplomatie, fondé sur la neutralité, l’écoute et le strict respect des règles électorales, il a su préserver le consulat de toute dérive, garantissant des scrutins transparents et apaisés dans toute la juridiction.
L’humanisme au cœur de la mission consulaire Au-delà de ses compétences institutionnelles, c’est avant tout sa dimension humaine qui aura marqué les esprits. Guidé par des principes d’équité et d’accessibilité, Abdoulaye Diallo a œuvré pour faire du consulat un véritable “parapluie administratif” protecteur pour ses compatriotes, qu’il s’agisse des ressortissants historiques ou des étudiants nouvellement arrivés. Son départ marque la fin d’un chapitre fort pour la communauté sénégalaise de Bordeaux, qui salue un homme d’État accompli, un diplomate chevronné et, avant tout, un grand serviteur de la nation.
Son remplaçant aura la lourde tâche d’ œuvrer dans la continuité afin de garder l’image rayonnante du consulat général de Bordeaux. Pour cela il pourrait compter sur le personnel en place qui a toujours fait preuve d’exemplarité.

Mayacine DIOP

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