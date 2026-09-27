Sénégal-Mozambique : Patrick Vieira, une première entre promesses et interrogations

Patrick Vieira n’a pas réussi à offrir une victoire au Sénégal pour sa première sortie officielle sur le banc des Lions. À Maputo, vendredi, le Sénégal a été accroché par le Mozambique (1-1), au terme d’une rencontre qui laisse un sentiment partagé : des séquences intéressantes en première période, mais aussi une baisse de régime et un manque d’efficacité qui ont empêché les Lions de repartir avec les trois points.

Pour son baptême du feu, Patrick Vieira avait fait des choix forts. Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye ont notamment débuté sur le banc, tandis que le sélectionneur a accordé sa confiance à plusieurs joueurs plus jeunes. Une manière d’affirmer dès son premier match que les statuts ne seraient pas nécessairement déterminants dans ses choix.

Une première période encourageante

Le Sénégal a pourtant démarré la rencontre avec de bonnes intentions. Pressing, mobilité et utilisation des couloirs ont permis aux Lions de prendre progressivement le contrôle du match.

Abdallah Sima, titularisé sur le côté gauche, a notamment posé beaucoup de problèmes à la défense mozambicaine. Ses accélérations et ses centres ont créé plusieurs situations dangereuses. C’est d’ailleurs lui qui a délivré la passe décisive à Nicolas Jackson sur l’ouverture du score à la 32e minute.

Lamine Camara a également été l’un des joueurs les plus en vue. Positionné devant la défense, le milieu a participé à la récupération et à la première relance, donnant davantage de fluidité au jeu sénégalais en première période.

Le Sénégal aurait même pu regagner les vestiaires avec un avantage plus important. Mais au moment où les Lions semblaient contrôler la rencontre, le Mozambique a égalisé dans le temps additionnel de la première période par Geny Catamo.

Une égalisation qui change le visage du match

Le but mozambicain, intervenu à la 45e+2 minute, a constitué un tournant. Au retour des vestiaires, le Sénégal n’a plus affiché la même maîtrise.

Le pressing s’est moins bien coordonné, les transmissions sont devenues moins fluides et les occasions franches se sont raréfiées. Malgré une possession globalement favorable et une volonté de reprendre l’avantage, les Lions ont manqué de tranchant dans les derniers mètres.

Cette deuxième période est précisément l’un des principaux sujets de discussion après la rencontre. Le Soleil évoque ainsi un « match à deux visages », avec une première période maîtrisée suivie d’une seconde période beaucoup moins convaincante.

Vieira : « On a identifié les manquements »

Patrick Vieira ne cherche pas à masquer les insuffisances de son équipe. Après la rencontre, le sélectionneur a reconnu sa déception tout en estimant que cette première sortie avait permis de poser les premières bases de son projet.

« Il y a évidemment des regrets. Je pense qu’on méritait mieux sur la première période », a-t-il expliqué.

Le technicien estime toutefois que le contenu observé pendant une partie du match montre que son équipe est capable d’évoluer dans la direction souhaitée.

« On a identifié les manquements et on va les combler avec le travail. C’était important de poser des fondations », a ajouté Vieira.

Le sélectionneur insiste également sur l’état d’esprit du groupe. Il affirme avoir apprécié l’attitude de ses joueurs et l’intégration des jeunes éléments entourés par les cadres. Pour Vieira, cette première rencontre constitue donc davantage un point de départ qu’un aboutissement.

Les choix de Vieira déjà discutés

Le premier match a également permis de mesurer la volonté du nouveau sélectionneur de renouveler certaines habitudes.

La présence de plusieurs jeunes joueurs dans le onze de départ a été remarquée, tout comme le choix de laisser Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye sur le banc.

Sur le plan du jeu, certains observateurs ont apprécié le pressing et les combinaisons de la première période. Mais d’autres ont relevé un manque de verticalité et une animation offensive devenue trop prévisible après la pause.

Wiwsport, dans son analyse, estime notamment que la composition initiale était cohérente, mais s’interroge sur le positionnement de Pape Matar Sarr et sur l’impact des changements effectués en deuxième période.

Les joueurs offensifs ont pourtant montré des choses intéressantes

Malgré le résultat, plusieurs joueurs peuvent tirer des enseignements positifs de cette première sortie.

Abdallah Sima est l’un des joueurs qui a le plus marqué les observateurs. Très actif dans son couloir, il a été à l’origine de plusieurs situations dangereuses et a offert la passe décisive à Nicolas Jackson. Sa prestation a été régulièrement citée parmi les satisfactions de la rencontre.

Nicolas Jackson, lui, a répondu présent en inscrivant le premier but de l’ère Vieira. L’attaquant a profité d’un bon centre de Sima pour ouvrir le score à la 32e minute. Mais comme l’ensemble de l’attaque sénégalaise, il a été beaucoup moins visible après la pause.

Lamine Camara a également reçu des appréciations positives pour son activité au milieu de terrain, particulièrement durant les 45 premières minutes.

À l’inverse, la deuxième période a exposé certaines fragilités individuelles et collectives. Sadibou Sané, convaincant avant la pause, a notamment commis plusieurs erreurs en seconde période qui auraient pu être lourdes de conséquences face à un adversaire plus efficace.

Des réactions partagées chez les supporters

Sur les réseaux sociaux, le match a provoqué de nombreuses réactions. Une partie des supporters s’est montrée critique envers Vieira, notamment sur certains choix et sur l’incapacité du Sénégal à conserver son avantage.

D’autres internautes appellent au contraire à la patience, rappelant qu’il s’agissait du premier match du nouveau sélectionneur et que plusieurs nouveaux joueurs découvraient encore ses méthodes.

L’état de la pelouse du stade de Maputo a également été largement commenté. Certains supporters ont estimé que les conditions de jeu avaient compliqué la construction et la circulation du ballon.

Ces réactions ne dessinent toutefois pas une opinion uniforme. Elles traduisent surtout les attentes élevées qui entourent l’équipe nationale après le changement de sélectionneur.

Un premier bilan encore prématuré

Après un seul match, il serait difficile de tirer des conclusions définitives sur le projet de Patrick Vieira.

Le Sénégal a montré pendant une partie de la rencontre qu’il pouvait exercer un pressing intéressant, utiliser ses couloirs et produire des séquences collectives convaincantes. Mais les difficultés apparues après la pause, le manque d’efficacité et certaines erreurs défensives constituent autant de chantiers que le sélectionneur devra rapidement travailler.

Vieira en est conscient. Son discours après le match ne cherche ni à minimiser le nul ni à dramatiser la situation.

Le prochain rendez-vous contre l’Éthiopie, mardi à Bahir Dar, permettra déjà de voir si les corrections annoncées commencent à apparaître.

Pour le nouveau sélectionneur, l’objectif est désormais clair : transformer les « fondations » évoquées après Maputo en une équipe plus régulière, plus efficace et capable de maintenir son niveau de jeu pendant 90 minutes.

À Maputo, Patrick Vieira n’a pas connu le départ qu’il espérait au niveau comptable. Mais son premier match aura surtout permis de poser les premières questions auxquelles les prochaines rencontres devront apporter des réponses.