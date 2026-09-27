Kalidou Koulibaly : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points »

Après son entrée en matière marquée par un match nul contre le Mozambique (1-1), le Sénégal veut rapidement tourner la page. À deux jours du déplacement en Éthiopie, Kalidou Koulibaly a affiché les ambitions des Lions : décrocher une première victoire dans ces éliminatoires de la CAN 2027.

« On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points. C’est important pour nous, cette qualification à la CAN et aller de l’avant », a déclaré le capitaine sénégalais dans un entretien diffusé par la Fédération sénégalaise de football.

Une ambition clairement affichée après le nul concédé à Maputo

Pour sa première sortie officielle sous les ordres de Patrick Vieira, le Sénégal n’a pas réussi à s’imposer face au Mozambique. Les Lions avaient pourtant pris l’avantage grâce à Nicolas Jackson à la 32e minute, avant de voir les Mambas égaliser dans le temps additionnel de la première période.

Kalidou Koulibaly retient néanmoins certains éléments positifs de cette rencontre. Selon lui, le Sénégal a réalisé une bonne première période avant de connaître davantage de difficultés après la pause.

« On voulait gagner face au Mozambique, on ne l’a pas fait. Le contenu était bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal mais on a bien géré. On est sorti de ce match piège avec un point. C’est bien », a expliqué le défenseur.

Le capitaine veut désormais que le groupe se concentre sur la prochaine échéance. Pour lui, le résultat de Maputo doit surtout servir de point de départ pour la suite de la campagne.

Une équipe en transition

Cette première fenêtre internationale marque également le début d’un nouveau cycle avec Patrick Vieira sur le banc des Lions. Plusieurs nouveaux joueurs ont intégré le groupe et certains ont connu leurs premières minutes avec la sélection.

Koulibaly insiste justement sur cette dimension. Le défenseur estime que l’intégration des nouveaux éléments constitue une étape importante pour l’avenir de l’équipe nationale.

« Nous avons vu beaucoup de nouveaux joueurs pour leurs premières sélections, c’est bien. Il faut continuer de les intégrer. C’est eux le futur de cette sélection. C’est bien qu’ils se sentent bien dans la tanière », a-t-il déclaré.

Un message qui traduit la volonté de conserver un équilibre entre les cadres de la sélection et les nouveaux visages appelés par Patrick Vieira.

« Un nouveau départ », mais dans la continuité

Le capitaine sénégalais considère l’arrivée du nouveau staff comme le début d’une nouvelle étape. Mais il estime également que cette transition ne signifie pas qu’il faut faire table rase du passé.

« C’est un nouveau départ, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été bien fait dans le passé », a-t-il souligné.

Une manière pour le défenseur de rappeler que le renouvellement du groupe doit aussi s’appuyer sur l’expérience accumulée ces dernières années par la sélection.

L’Éthiopie, deuxième rendez-vous

Après le nul contre le Mozambique, le Sénégal se retrouve avec un point au classement du groupe J. L’Éthiopie a, de son côté, débuté sa campagne par une défaite face au Soudan, selon les résultats communiqués par la Confédération africaine de football.

Le rendez-vous de mardi revêt donc une importance particulière pour les Lions, qui chercheront à décrocher leur première victoire dans ces éliminatoires.

La rencontre est prévue le mardi 29 septembre au Bahir Dar Stadium, avec un coup d’envoi fixé à 13 heures GMT.

Pour Patrick Vieira, ce deuxième match sera également l’occasion de corriger les insuffisances observées à Maputo. Après la rencontre contre le Mozambique, le sélectionneur avait reconnu que son équipe devait encore progresser et assuré que le staff avait identifié les manquements à corriger.

Entre l’expérience des cadres et l’arrivée de nouveaux joueurs, le Sénégal poursuit ainsi la mise en place de son nouveau cycle. À Bahir Dar, les Lions auront surtout l’occasion de transformer les intentions affichées par leur capitaine en résultat.

Kalidou Koulibaly a donné le ton : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points. »