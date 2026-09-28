Plus de 30 ans après sa création, l’ASC Jappo 1 de Keur Massar veut écrire une nouvelle page de son histoire

XALIMANEWS — À Keur Massar, il y a des équipes qui passent et d’autres qui traversent les générations. L’ASC Jappo 1 appartient à cette deuxième catégorie. Depuis plus de 30 ans, l’équipe du village fait vibrer les quartiers et les stades de Keur Massar au rythme de ses couleurs bleu et blanc.

Créée en 1994, à la suite de la fusion des quartiers Niayes Ndiorane et Santhie, l’Association sportive et culturelle Jappo 1 s’est progressivement imposée comme l’une des ASC qui font vivre les Navétanes à Keur Massar. Au fil des années, les générations se sont succédé, les joueurs ont changé, les dirigeants aussi, mais l’esprit Jappo est resté intact. Aujourd’hui, l’ASC ne se limite plus aux deux quartiers à l’origine de sa création. Elle rassemble également les populations de Darou Salam, Jardin et Niane Ba, faisant de Jappo 1 une véritable équipe du village.

Une nouvelle génération pour écrire une nouvelle page

L’année 2026 marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’ASC Jappo 1. Une nouvelle équipe dirigeante a pris le relais, avec la volonté de poursuivre le travail effectué par les générations précédentes. Plusieurs cadres ayant porté les couleurs de Jappo ont quitté l’équipe, laissant la place à une nouvelle génération de joueurs issus du quartier, avec un objectif commun : porter fièrement les couleurs de leur ASC et écrire leur propre page dans l’histoire de Jappo 1.

Cette jeunesse n’a pas tardé à montrer ses ambitions. Après un parcours remarquable, l’ASC Jappo 1 s’est qualifiée pour les demi-finales, prévues dans les prochains jours. Une qualification qui nourrit l’espoir de tout un village. Un chiffre symbolise particulièrement la solidité de cette équipe : jusqu’en demi-finale, Jappo 1 n’a concédé aucun but dans son parcours.

Pour cette saison 2026, l’équipe est dirigée par le duo Tapha Sarr et Bosse Thiam. Les deux techniciens ont réussi à mettre en place une formation jeune, disciplinée et ambitieuse, qui affiche une belle solidité depuis le début de la compétition.

Khalil Barry Sakaï : « Nous appelons tous les supporters à se mobiliser en masse »

Interrogé par XALIMA, Khalil Barry dit Sakaï affiche sa confiance et insiste sur l’importance du soutien populaire dans cette aventure.

« Nous sommes une équipe qui compte énormément sur le soutien des habitants. Ici, chacun participe, d’une manière ou d’une autre, pour faire vivre l’ASC Jappo 1. Avec notre président Mohamed Diouf, nous trouvons à chacune de nos sorties les stratégies nécessaires pour assurer la bonne marche de l’équipe. Aujourd’hui, notre formation est essentiellement composée de jeunes, des jeunes qui ont faim de trophées et qui veulent écrire leur propre histoire avec Jappo », explique-t-il.

Avant d’ajouter : « Nous appelons tous les supporters à se mobiliser en masse pour pousser l’équipe. Nous savons ce que représente leur soutien. Dans les moments importants, le public peut faire la différence. Nous avons confiance en nos joueurs, nous croyons en cette équipe et nous savons qu’elle est capable d’aller chercher cette qualification pour la finale. »

Mara Ndour, capitaine : « Nous savons ce dont nous sommes capables »

Capitaine de l’ASC Jappo 1 et auteur du but qui a offert la qualification à son équipe, Mara Ndour veut également croire à une issue heureuse. Pour lui, le groupe a les armes nécessaires pour franchir le dernier obstacle avant la finale.

« Nous savons ce dont nous sommes capables et nous savons ce que nous avons à faire sur le terrain. Nous sommes bien entraînés et nous avons travaillé pour être prêts face à n’importe quelle équipe. Nous avons confiance en nous, mais nous savons aussi que la demi-finale sera un match difficile », souligne le capitaine.

Mara Ndour insiste également sur l’état d’esprit du groupe : « Nous sommes une équipe jeune, mais nous avons beaucoup d’envie. Nous voulons aller le plus loin possible. Nous avons travaillé ensemble, nous nous connaissons et nous savons que chaque joueur doit donner le maximum pour le collectif. Notre objectif est clair : aller en finale et offrir cette joie à nos supporters et à tout Keur Massar. »

Un village derrière son équipe

À quelques jours de cette demi-finale, l’ASC Jappo 1 veut donc poursuivre son aventure et écrire une nouvelle page de ses plus de trois décennies d’histoire. De la fusion de Niayes Ndiorane et Santhie en 1994 à l’équipe qui rassemble aujourd’hui plusieurs quartiers de Keur Massar, Jappo 1 a grandi sans perdre son identité.

Les joueurs sont prêts, les dirigeants sont mobilisés et les supporters sont appelés à se déplacer en masse. Pour l’équipe du village, l’objectif est désormais clair : franchir la demi-finale et offrir à toute la famille Jappo une place en finale.

PIDvito