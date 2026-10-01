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JOJ Dakar 2026 : l’absence de Youssou Ndour interroge

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À un mois du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la place de certaines grandes figures sénégalaises dans cet événement continue de susciter des interrogations. Parmi elles, celle de Youssou Ndour, dont l’absence apparente des préparatifs interpelle le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang.

Dans une publication sur X, ce mercredi 30 septembre, Pape Alé Niang s’est directement interrogé sur la participation du chanteur sénégalais à ce grand rendez-vous sportif international.

« Youssou Ndour, la légende et les JOJ ? Lou xew ? Pourquoi son absence ? », a-t-il écrit.

Le directeur général de la RTS met en avant la dimension internationale de l’artiste. Selon lui, la notoriété de Youssou Ndour, son carnet d’adresses et ses réseaux internationaux pourraient contribuer à la réussite des JOJ Dakar 2026.

Cette interrogation intervient alors que le Sénégal se prépare à accueillir un événement historique. Les JOJ Dakar 2026, prévus du 30 octobre au 13 novembre, seront les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

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Une figure à forte portée internationale

Youssou Ndour dispose depuis plusieurs décennies d’une importante visibilité internationale. Sa carrière musicale l’a conduit sur les grandes scènes mondiales et lui a permis de développer des relations dans de nombreux milieux culturels et internationaux.

Son influence dépasse également le domaine musical. En juin 2026, il a été nommé vice-président de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), renforçant encore sa présence dans les instances internationales liées à la création artistique.

C’est notamment cette dimension que Pape Alé Niang semble mettre en avant en s’interrogeant sur son absence dans la dynamique des JOJ.

Pour l’heure, le message du directeur général de la RTS constitue une interrogation publique et ne permet pas, à lui seul, d’établir les raisons pour lesquelles Youssou Ndour n’aurait pas été davantage associé aux préparatifs. Aucune explication officielle sur ce point n’a été avancée dans les informations disponibles.

À la veille de ses 67 ans

Cette prise de parole intervient également à la veille d’un anniversaire symbolique pour l’artiste. Né le 1er octobre 1959 à Dakar, Youssou Ndour fêtera ses 67 ans demain, jeudi 1er octobre.

À quelques semaines de l’ouverture des JOJ, la question posée par Pape Alé Niang relance donc le débat sur la mobilisation des grandes figures sénégalaises autour de cet événement appelé à donner au Sénégal et à l’Afrique une visibilité mondiale.

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