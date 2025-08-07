Mbour : 42 kg de chanvre indien saisis à

Les forces de sécurité sénégalaises ont réalisé une saisie importante de drogue à Mbour, dans la région de Thiès. L’Unité de lutte de Mbour de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès (OCRTIS) a intercepté, ce 6 août 2025, 2 colis de chanvre indien pesant 42 kg, abandonnés par des individus en fuite à bord d’une charrette.

Cette opération fait suite à une mission d’investigation menée à Sandiara, qui a permis aux agents de l’OCRTIS de localiser et de saisir la drogue. Les individus impliqués dans ce trafic ont pris la fuite, mais l’enquête est toujours en cours pour les identifier et les appréhender.

Cette saisie est un nouveau succès pour les forces de sécurité sénégalaises dans leur lutte contre le trafic de drogue. Les autorités sont déterminées à poursuivre leurs efforts pour démanteler les réseaux de trafiquants et protéger la population contre les dangers de la drogue.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette saisie et pour identifier les éventuels complices. Les forces de sécurité sénégalaises restent mobilisées pour lutter contre ce fléau et assurer la sécurité des populations.