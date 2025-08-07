Societe

Mbour : 42 kg de chanvre indien saisis à

diatiger
By
diatiger
No Comments
1 Min Read

Les forces de sécurité sénégalaises ont réalisé une saisie importante de drogue à Mbour, dans la région de Thiès. L’Unité de lutte de Mbour de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès (OCRTIS) a intercepté, ce 6 août 2025, 2 colis de chanvre indien pesant 42 kg, abandonnés par des individus en fuite à bord d’une charrette.

Cette opération fait suite à une mission d’investigation menée à Sandiara, qui a permis aux agents de l’OCRTIS de localiser et de saisir la drogue. Les individus impliqués dans ce trafic ont pris la fuite, mais l’enquête est toujours en cours pour les identifier et les appréhender.

Cette saisie est un nouveau succès pour les forces de sécurité sénégalaises dans leur lutte contre le trafic de drogue. Les autorités sont déterminées à poursuivre leurs efforts pour démanteler les réseaux de trafiquants et protéger la population contre les dangers de la drogue.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette saisie et pour identifier les éventuels complices. Les forces de sécurité sénégalaises restent mobilisées pour lutter contre ce fléau et assurer la sécurité des populations.

- Advertisement -
Share This Article
Previous Article Sénégal : Deux individus arrêtés pour escroquerie liée à l’entreprise QNET à Rufisque
Next Article Le Président Bassirou Diomaye Faye rend visite au Khalife général des Mourides à l’approche du Grand Magal”
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima
A la UneSports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Saisie de drogues à Ziguinchor : deux étrangers arrêtés avec du Kush et du cristal menthe

Societe

Trafic de drogue : importante saisie de chanvre à Nguékhokh

Societe

Trafic de stupéfiants à la frontière : arrestation musclée à Karang

ActualitesSociete

Décès de Sokhna Kiné Sy : La famille d’Al Maktoum en deuil

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF

A la Une Sports

Présidence FSF : Abdoulaye Fall arrive largement en tête, un second tour nécessaire