A la UneActualites

Le Président Bassirou Diomaye Faye rend visite au Khalife général des Mourides à l’approche du Grand Magal”

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans la ville sainte de Touba, cet après-midi. Cette visite intervient à l’approche du Grand Magal de Touba, prévu le mercredi 13 août 2025.

Accompagné de la Première Dame, Mme Absa Faye, et d’une forte délégation, le Chef de l’État a réaffirmé les instructions données au gouvernement pour assurer le bon déroulement de cette édition du Magal. Il a également sollicité les prières et bénédictions du Khalife pour la réussite des projets qu’il ambitionne de réaliser pour le Sénégal et plus particulièrement à Touba.

Le Khalife général, à travers son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a exprimé son attachement au Président de la République, saluant son engagement spirituel et patriotique. Il a assuré le Chef de l’État de son accompagnement et lui a adressé ses prières pour la réussite de ses initiatives.

Cette visite est une occasion pour le Président de la République de renforcer les liens entre l’État et la communauté mouride, et de solliciter le soutien spirituel pour ses projets de développement. Le Khalife général a, quant à lui, exprimé sa confiance dans la capacité du Président à servir le pays et à promouvoir le bien-être de la population.

- Advertisement -

Titre alternatif : “Grand Magal de Touba : le Président Bassirou Diomaye Faye sollicite les prières du Khalife général”

DEPECHES

Expulsion de 42 familles de la Cité Fayçal : La Cour suprême freine la Sogepa
Redressement économique et social : L’Apr démolit le Pres
Recrudescence du grand banditisme dans la Petite Côte : Guéréo, Somone, Ngaparou, Sindia, Pointe-Sarrene : des zones devenues terrains de prédilection des délinquants
Le Premier ministre Ousmane Sonko en visite officielle en Turquie

Share This Article
Previous Article Mbour : 42 kg de chanvre indien saisis à
Next Article Recrudescence du grand banditisme dans la Petite Côte : Guéréo, Somone, Ngaparou, Sindia, Pointe-Sarrene : des zones devenues terrains de prédilection des délinquants
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ÉconomieXalima TV

Le grand débat de Financial Afrik : Sénégal Plan de redressement de Sonko : ambitions et limites

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Serigne Habib Sy à Montréal : visite fraternelle à la Dahira Muqtafina Canada

By
Xalima
SocieteXalima TV

Elimane Pouye face à l’opinion : transparence, rigueur et interpellations

By
Xalima
A la UneSports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

“Sénégal-Turquie : Le Premier ministre Ousmane Sonko renforce les liens de coopération dans la défense”

Actualites

Visite officielle en Turquie : Le Premier ministre Ousmane Sonko rend hommage à Mustafa Kemal Atatürk

Actualites

Sonko en Turquie : une visite stratégique marquée par la signature d’accords majeurs avec Erdogan

A la UneOpinions

Concours général et excellence publique, baccalauréat et succès privé : qui trahit l’école sénégalaise ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket : Ngagne Desagana Diop dévoile sa liste définitive

Football Sports

CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi

A la Une Sports

Franc plus fort qu’Eumeu Sène : une nouvelle ère s’ouvre

A la Une Sports

Abdoulaye Fall élu nouveau président de la FSF

A la Une Sports

Présidence FSF : Abdoulaye Fall arrive largement en tête, un second tour nécessaire