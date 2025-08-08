Le Président Bassirou Diomaye Faye rend visite au Khalife général des Mourides à l’approche du Grand Magal”

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans la ville sainte de Touba, cet après-midi. Cette visite intervient à l’approche du Grand Magal de Touba, prévu le mercredi 13 août 2025.

Accompagné de la Première Dame, Mme Absa Faye, et d’une forte délégation, le Chef de l’État a réaffirmé les instructions données au gouvernement pour assurer le bon déroulement de cette édition du Magal. Il a également sollicité les prières et bénédictions du Khalife pour la réussite des projets qu’il ambitionne de réaliser pour le Sénégal et plus particulièrement à Touba.

Le Khalife général, à travers son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a exprimé son attachement au Président de la République, saluant son engagement spirituel et patriotique. Il a assuré le Chef de l’État de son accompagnement et lui a adressé ses prières pour la réussite de ses initiatives.

Cette visite est une occasion pour le Président de la République de renforcer les liens entre l’État et la communauté mouride, et de solliciter le soutien spirituel pour ses projets de développement. Le Khalife général a, quant à lui, exprimé sa confiance dans la capacité du Président à servir le pays et à promouvoir le bien-être de la population.

