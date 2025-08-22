Cour suprême : Suspension de la décision du Préfet de Dakar, Barthélemy Dias marque un point

La Cour suprême du Sénégal a rendu publique, ce jeudi, une ordonnance qui relance le bras de fer juridique autour de la mairie de Dakar. La haute juridiction a en effet accédé à la requête du maire de Dakar, Barthélemy Dias, qui sollicitait un sursis à exécution de la décision du Préfet de Dakar.

Cette décision préfectorale, en date du 11 décembre 2024, avait déclaré la démission d’office de Barthélemy Dias de son mandat de conseiller municipal, ouvrant ainsi la voie à l’organisation d’élections pour pourvoir son siège.

Dans son ordonnance n°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier président de la Cour suprême, la juridiction a ordonné la suspension immédiate du processus électoral jusqu’à nouvel ordre. Elle fixe par ailleurs une audience au vendredi 25 août 2025 à 9h00, étape décisive qui devrait déterminer l’avenir de la municipalité dakaroise.

En clair, Barthélemy Dias marque un point face à l’administration : aucune élection ne pourra avoir lieu tant que la Cour suprême n’aura pas statué sur le fond.

Cette affaire, suivie de près par les acteurs politiques et l’opinion publique, pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité institutionnelle de la capitale. Le verdict attendu vendredi sera déterminant pour savoir si Barthélemy Dias conservera son statut d’élu ou si le processus électoral reprendra son cours.