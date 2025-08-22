A la UnePolitique

Cour suprême : Suspension de la décision du Préfet de Dakar, Barthélemy Dias marque un point

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

La Cour suprême du Sénégal a rendu publique, ce jeudi, une ordonnance qui relance le bras de fer juridique autour de la mairie de Dakar. La haute juridiction a en effet accédé à la requête du maire de Dakar, Barthélemy Dias, qui sollicitait un sursis à exécution de la décision du Préfet de Dakar.

Cette décision préfectorale, en date du 11 décembre 2024, avait déclaré la démission d’office de Barthélemy Dias de son mandat de conseiller municipal, ouvrant ainsi la voie à l’organisation d’élections pour pourvoir son siège.

Dans son ordonnance n°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier président de la Cour suprême, la juridiction a ordonné la suspension immédiate du processus électoral jusqu’à nouvel ordre. Elle fixe par ailleurs une audience au vendredi 25 août 2025 à 9h00, étape décisive qui devrait déterminer l’avenir de la municipalité dakaroise.

En clair, Barthélemy Dias marque un point face à l’administration : aucune élection ne pourra avoir lieu tant que la Cour suprême n’aura pas statué sur le fond.

Cette affaire, suivie de près par les acteurs politiques et l’opinion publique, pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité institutionnelle de la capitale. Le verdict attendu vendredi sera déterminant pour savoir si Barthélemy Dias conservera son statut d’élu ou si le processus électoral reprendra son cours.

DEPECHES

Arcelor Mittal : Une affaire à rebondissements, de Wade à Diomaye
Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »
Bassirou Diomaye Faye consolide le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon
Soutien ferme aux magistrats de la CPI : le gouvernement et Ousmane Sonko dénoncent les sanctions américaines
Share This Article
Previous Article Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire Arcelor Mittal : que reproche-t-on aux anciens ministres de Macky sall?

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire ArcelorMittal : Me Adama Guèye accuse, « le Sénégal a perdu plus de 2000 milliards »

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Moustapha Diakhaté : le PM et le Président de l’Assemblée clochardisent la République

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Dossier ArcelorMittal : Aly Ngouille Ndiaye au cœur de la tourmente

Politique

Décès de l’ancienne députée Fanta Sall : la classe politique rend hommage

A la UneBasket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

A la UneInternational

Bassirou Diomaye Faye renforce le partenariat stratégique avec le Premier ministre Shigeru Ishiba

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale

Sports

Week-end des Lions à l’étranger : les Sénégalais décisifs dès la première journée

A la Une Sports

Afrobasket 2025 – Les Lions arrachent la victoire face au Mali et filent en barrages