Sénégal : le PDS reprogramme le centenaire de Abdoulaye Wade aux 4 et 5 juin 2026

XALIMANEWS: Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé le report des festivités marquant le centenaire de son fondateur, Abdoulaye Wade, initialement prévues le 29 mai 2026. La célébration se tiendra finalement les 4 et 5 juin 2026, en raison de la proximité avec la fête de la Tabaski.

L’annonce a été faite mardi par Mayoro Faye, secrétaire général national chargé des Relations internationales du PDS, lors d’un point de presse. Il a expliqué que ce décalage vise à permettre une meilleure organisation de l’événement dans un contexte de forte mobilisation religieuse et sociale liée à la Tabaski.

Selon le responsable du parti, ce centenaire s’annonce comme un moment de grande portée symbolique et politique, rassemblant autorités étatiques, acteurs politiques, représentants coutumiers et religieux, ainsi que des invités venus du Sénégal, du continent africain et d’ailleurs.

Une cérémonie officielle au Grand Théâtre

Le programme prévoit une cérémonie officielle le jeudi 4 juin 2026 au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose à Dakar, en présence du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre sera marquée par des interventions officielles et des hommages à l’ancien chef de l’État, au pouvoir entre 2000 et 2012.

Une exposition retraçant le parcours politique, intellectuel et institutionnel de Abdoulaye Wade sera également ouverte au public. Elle mettra en lumière ses grandes réformes, ses réalisations et les étapes majeures de sa vie politique.

La journée du jeudi sera clôturée par un concert-hommage au Grand Théâtre, réunissant artistes et musiciens pour saluer la trajectoire de l’ancien président.

Un colloque scientifique au Monument de la Renaissance africaine

La seconde journée, prévue le vendredi 5 juin 2026, sera consacrée à un colloque scientifique au niveau du Monument de la Renaissance africaine. Universitaires, chercheurs, responsables politiques et experts y débattront du parcours de Abdoulaye Wade, de son action politique et de son héritage institutionnel.

Un hommage politique et historique

Pour le PDS, à travers ces célébrations portées par le Parti démocratique sénégalais, il s’agit de rendre hommage à une figure majeure de l’histoire politique du Sénégal. Mayoro Faye a souligné que l’œuvre de l’ancien président a profondément marqué le pays et continue, selon lui, d’influencer la réflexion politique contemporaine.

Ces commémorations du centenaire s’annoncent ainsi comme un moment de mémoire, de reconnaissance et de réflexion autour de l’héritage laissé par Abdoulaye Wade.