Politique

Bras de fer évité : Takku Wallu Sénégal sursoit à son recours constitutionnel

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XALIMANEWS: Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a finalement décidé de surseoir à son recours devant le Conseil constitutionnel du Sénégal, malgré son intention initiale de contester la récente modification du code électoral.

Dans un communiqué rendu public, le groupe explique qu’après l’adoption, par la majorité parlementaire, de la loi modifiant les articles L29 et suivants du code électoral, il avait envisagé de saisir la juridiction constitutionnelle pour en dénoncer l’inconstitutionnalité. Mais cette option a été abandonnée à l’issue de « larges discussions » et d’une « analyse approfondie du contexte politique actuel ».

Selon le document, cette décision est également liée à la récente prise de parole du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s’est exprimé personnellement sur la question en annonçant des mesures à venir portant sur les mêmes dispositions législatives.

Le groupe parlementaire affirme avoir fait le choix de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent actuellement le camp au pouvoir. Il dit refuser de s’immiscer dans des querelles partisanes « qui se jouent de l’intérêt supérieur » du Sénégal.

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Par cette posture, Takku Wallu Sénégal entend laisser la majorité assumer pleinement ses responsabilités ainsi que les conséquences de ses initiatives législatives. Toutefois, le groupe assure rester vigilant quant à la préservation des acquis démocratiques.

Enfin, les parlementaires de l’opposition réaffirment leur engagement à poursuivre « fermement » leur mission d’opposition constructive et de veille républicaine au sein de l’Assemblée nationale.

Ce revirement stratégique intervient dans un climat politique marqué par des tensions croissantes autour des réformes électorales et des équilibres internes du pouvoir.

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