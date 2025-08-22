Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

2 Min Read

L’équipe nationale masculine de basketball va tenter de se rapprocher un peu plus de son rêve de reconquérir le titre continental en décrochant un ticket pour la finale de l’Afrobasket, samedi, face au Mali, 20 ans après sa dernière qualification à ce stade de la compétition.

Pour leur cinquième demi-finale d’affilée, les Lions rêvent de faire mieux que la troisième place obtenue en 2013, 2017 et 2021

Les protégés de Ngagne Desagana Diop rêvent de reconquérir le titre continental, leur dernier sacre datant de 1997, à domicile, au stade Marius Ndiaye.

Depuis 2005 avec la génération de Boniface Ndong en Algérie, le Sénégal n’a plus disputé de finale de l’Afrobasket.

La génération des Brancou Badio et autres Jean Jacques Boissy a l’occasion, samedi, d’entrer dans les annales du ballon orange sénégalais en se qualifiant à nouveau pour la finale de l’Afrobasket.

Ils ont créé la surprise en écartant mercredi les D’Tigers du Nigéria en demi-finale, sachant que cet adversaire était l’un des favoris de l’Afrobasket et avait jusqu’alors fait un sans-faute avec trois victoires d’affilée.

Le Sénégal, fort de son collectif dynamique et soudé, aura cependant fort à faire avec un Mali revanchard qu’il a déjà battu en phase de groupes pour se qualifier en quart de finale.

Les Aigles maliens, qui ont de leur côté sorti la Côte d’Ivoire, finaliste de la dernière édition, seront très motivés à l’idée de prendre leur revanche sur leurs voisins sénégalais et se qualifier en finale, cerise sur le gâteau.

Les basketteurs sénégalais partent cependant avec la faveur des pronostics. Ils n’ont perdu que cinq fois contre leurs adversaires maliens en 12 confrontations dans cette compétition.

aps.sn

