Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Le Sénégal s’est imposé avec autorité face au Cameroun 98-72, ce dimanche, lors du match pour la 3e place de l’Afrobasket.

Homme du match, Jean Jacques Boissy a livré une performance exceptionnelle avec 40 points inscrits, portant littéralement les Lions vers une médaille de bronze méritée.

Dès l’entame, les Sénégalais ont imposé leur rythme offensif, profitant de l’efficacité de leur meneur et d’une défense solide. Le Cameroun, malgré quelques séquences intéressantes, n’a jamais réussi à contenir l’intensité et l’adresse sénégalaise.

Ce succès permet au Sénégal de terminer sur le podium après la désillusion de la demi-finale face au Mali, confirmant la régularité de l’équipe parmi les meilleures nations du basket africain.