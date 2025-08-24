Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

Le Sénégal s’est imposé avec autorité face au Cameroun 98-72, ce dimanche, lors du match pour la 3e place de l’Afrobasket.
Homme du match, Jean Jacques Boissy a livré une performance exceptionnelle avec 40 points inscrits, portant littéralement les Lions vers une médaille de bronze méritée.

Dès l’entame, les Sénégalais ont imposé leur rythme offensif, profitant de l’efficacité de leur meneur et d’une défense solide. Le Cameroun, malgré quelques séquences intéressantes, n’a jamais réussi à contenir l’intensité et l’adresse sénégalaise.

Ce succès permet au Sénégal de terminer sur le podium après la désillusion de la demi-finale face au Mali, confirmant la régularité de l’équipe parmi les meilleures nations du basket africain.

Share This Article
Previous Article Forum Civil : le juriste Matar Sall remplace Birahim Seck
Next Article Saly : Validation technique de la nouvelle Convention État Employeurs privés pour la promotion de l’emploi
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire Arcelor Mittal : que reproche-t-on aux anciens ministres de Macky sall?

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Affaire ArcelorMittal : Me Adama Guèye accuse, « le Sénégal a perdu plus de 2000 milliards »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

BasketXalima TV

Ouganda/Sénégal – Madjiguene Sène : «Elles ont été meilleures que nous aujourd’hui»

BasketSports

Sénégal vs Ouganda: les clés d’une défaite frustrante

A la UneBasket

Afrobasket féminin : les Lionnes du Sénégal dos au mur après leur revers face à l’Ouganda

A la UneBasket

AfroBasket 2025: Senegal vs Guinée : Les Lionnes entrent en trombe

Previous Next
A LIRE AUSSI
Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale

A la Une Basket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale