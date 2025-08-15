AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

Le Sénégal a concédé sa première défaite dans cet Afrobasket 2025, ce jeudi, face à l’Égypte (91-77) lors de la deuxième journée de la compétition. Un revers qui intervient dans un contexte difficile pour les Lions, rapidement privés de leur pivot Gora Camara, touché et contraint de quitter le parquet après seulement quatre minutes de jeu.

Privés de leur tour de contrôle dans la raquette, les hommes du coach ont souffert dans le secteur intérieur, laissant à l’Égypte l’avantage au rebond et dans les duels près du cercle. Malgré une belle résistance en première mi-temps, les Sénégalais ont progressivement cédé sous la pression égyptienne, incapables de contenir l’impact physique et l’adresse extérieure de leurs adversaires.

Avec ce revers, le Sénégal voit sa dynamique ralentie après un début encourageant. La gestion de la blessure de Gora Camara sera déterminante pour la suite de la compétition, alors que les Lions devront rapidement se remobiliser avant leur prochain match, décisif pour les ambitions de qualification.