PolitiqueXalima TVEl Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale Last updated: August 23, 2025 2:17 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: August 23, 2025 Share 0 Min Read SHARE Share This Article Email Copy Link Print Previous Article SONACOS SA : Ousmane Sonko annonce 14 mesures pour sauver la société nationale Next Article Bougar Diouf placé en garde à vue après ses déclarations sur Facebook Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS El Malick Ndiaye plaide pour une innovation parlementaire au service de la paix mondiale Madiambal Diagne tire à boulets rouges sur Amadou Ba : “Un homme dangereux pour la République” Ousmane SONKO en Turquie : prémices d’un fiasco diplomatique et économique, ou l’aveu d’un souverainisme prêché à Dakar, et brader à Ankara Transparence, intégrité et bonne gouvernance : le gouvernement sénégalais adopte un train de mesures législatives ambitieuses Waly Diouf Bodiang répond à Pape Malick N’Dour : « Gardons le cap sur le redressement » Ousmane Sonko convoque la Nation pour dévoiler son Plan de redressement économique et social Affaire du bus : le journaliste Harouna FALL libre Polémique autour de Maodo Malick Mbaye : une caution de 800 millions CFA vivement critiquée par Adama Gaye Boubacar Boris Diop salue Boucounta Ndiaye et alerte : « Personne ne veut d’un pays où l’on mélange tout » Président Bassirou Diomaye FAYE : « Je n’ai aucune divergence avec le Premier ministre »- Advertisement - - Advertisement - XALIMA TV PolitiqueXalima TV El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale By Xalima August 23, 2025 A la UneInternational Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice » By Xalima August 22, 2025 ÉconomieXalima TV Affaire Arcelor Mittal : que reproche-t-on aux anciens ministres de Macky sall? By Xalima August 21, 2025 ÉconomieXalima TV Affaire ArcelorMittal : Me Adama Guèye accuse, « le Sénégal a perdu plus de 2000 milliards » By Xalima August 21, 2025