Diamaguène : un homme interpellé pour vente de viande impropre à la consommation

Un homme a été interpellé ce 21 août 2025 par les agents du commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao. Il est poursuivi pour maltraitance animale ayant entraîné la mort, tentative de mise en circulation de viande impropre à la consommation, et mise en danger de la vie d’autrui.

L’arrestation fait suite à une alerte signalant une activité suspecte dans une maison abandonnée située à Sam Sam 1, où de la viande de mouton était prétendument vendue illégalement. Sur place, les forces de l’ordre ont surpris un individu en train de décharger une carcasse de brebis à l’aide d’une charrette. Une deuxième brebis, morte par étouffement et déjà à moitié dépecée, a également été retrouvée.

Interrogé, le suspect a d’abord déclaré que la viande était destinée à nourrir ses chiens. Toutefois, la perquisition de la bâtisse a permis de découvrir plusieurs sachets de viande entreposés dans un réfrigérateur hors service. Confronté à ces éléments, l’homme a fini par reconnaître que la viande était destinée à la vente.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.