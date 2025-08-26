CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale

Le Nelson Mandela National Stadium accueille ce mardi 26 août à 17h30 GMT l’un des chocs les plus attendus du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Le Sénégal, tenant du titre, croise le fer avec le Maroc, double vainqueur en 2018 et 2020, pour une place en finale. Une affiche de prestige entre deux nations qui ont marqué les dernières éditions de la compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux.

L’efficacité offensive marocaine face à la rigueur sénégalaise

Le Maroc se présente avec l’étiquette de meilleure attaque du tournoi. Symbole de cette puissance offensive : Oussama Lamlioui, auteur de quatre buts et actuel meilleur buteur de la compétition. Il sera accompagné de Mohamed Hrimat et Youssef Mehri, autres atouts dans l’arsenal de Tarik Sektioui, sélectionneur des Lions de l’Atlas.

Mais en face, les Lions locaux sénégalais affichent une solidité défensive impressionnante. Un seul but encaissé depuis le début du CHAN, avec une défense dirigée par le capitaine Baye Assane Ciss et un gardien en grande forme, Marc Diouf. Une assise qui a permis aux hommes de Souleymane Diallo de franchir l’étape souvent redoutée des quarts de finale, fatidique pour de nombreux champions en titre.

« C’est un match très sérieux. La concentration fera la différence », a prévenu Souleymane Diallo à la veille de la rencontre.

Deux parcours, une ambition commune : le sacre

Le Sénégal, sacré en 2023, rêve d’un doublé historique, tandis que le Maroc vise un troisième titre en cinq éditions. Cette demi-finale dépasse donc le cadre d’un simple duel entre favoris : c’est un affrontement entre expérience, discipline et ambition.

« Ce sera une rencontre difficile qui se jouera sur des détails », a estimé Tarik Sektioui, conscient des qualités de son adversaire du jour.

Une finale en ligne de mire

L’enjeu est clair : décrocher le billet pour la finale du 31 août, où le vainqueur de ce choc retrouvera celui de l’autre demi-finale opposant Madagascar au Soudan.

Dans un stade de Kampala qui s’annonce bouillant, l’Afrique du football local retiendra son souffle pour ce qui s’annonce comme la véritable finale avant l’heure.