Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), le roi des arènes Modou Lô est revenu sur les moments forts de sa carrière, marquée par 26 combats, dont 23 victoires. S’il a affronté la quasi-totalité des grandes figures de la lutte sénégalaise, c’est un duel en particulier qui reste gravé dans sa mémoire : son premier combat contre Eumeu Sène, alias Tay Shinger.

« Mon premier combat contre Eumeu Sène est celui qui m’a le plus marqué. Je pense que c’était un grand moment pour l’arène car c’était un duel âprement disputé pendant presque trente minutes », a confié Modou Lô au micro de RFI.

Un duel fondateur dans l’histoire moderne de l’arène

Disputé dans une atmosphère électrique, ce combat mythique avait offert un mélange de lutte technique et de bagarre spectaculaire, deux éléments qui définissent l’ADN de la lutte avec frappe au Sénégal. Pour Modou Lô, au-delà de l’intensité physique, ce face-à-face représentait un tournant symbolique dans sa trajectoire.

« Il y avait de la lutte pure ainsi que de la bagarre, mais au final j’ai obtenu la victoire. Ça m’a vraiment marqué », a-t-il ajouté.

Une carrière bâtie sur des défis de taille

Sacré roi des arènes, Modou Lô s’est imposé comme l’un des plus grands lutteurs de sa génération, avec à son actif des victoires contre des géants tels que Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Bombardier ou encore Ama Baldé.

Mais pour lui, la symbolique du premier affrontement contre Eumeu Sène, par son intensité, sa durée et le contexte de l’époque, conserve une place particulière dans sa carrière et dans l’histoire récente de la lutte sénégalaise.