LutteSports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), le roi des arènes Modou Lô est revenu sur les moments forts de sa carrière, marquée par 26 combats, dont 23 victoires. S’il a affronté la quasi-totalité des grandes figures de la lutte sénégalaise, c’est un duel en particulier qui reste gravé dans sa mémoire : son premier combat contre Eumeu Sène, alias Tay Shinger.

« Mon premier combat contre Eumeu Sène est celui qui m’a le plus marqué. Je pense que c’était un grand moment pour l’arène car c’était un duel âprement disputé pendant presque trente minutes », a confié Modou Lô au micro de RFI.

Un duel fondateur dans l’histoire moderne de l’arène

Disputé dans une atmosphère électrique, ce combat mythique avait offert un mélange de lutte technique et de bagarre spectaculaire, deux éléments qui définissent l’ADN de la lutte avec frappe au Sénégal. Pour Modou Lô, au-delà de l’intensité physique, ce face-à-face représentait un tournant symbolique dans sa trajectoire.

« Il y avait de la lutte pure ainsi que de la bagarre, mais au final j’ai obtenu la victoire. Ça m’a vraiment marqué », a-t-il ajouté.

Une carrière bâtie sur des défis de taille

Sacré roi des arènes, Modou Lô s’est imposé comme l’un des plus grands lutteurs de sa génération, avec à son actif des victoires contre des géants tels que Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Bombardier ou encore Ama Baldé.

Mais pour lui, la symbolique du premier affrontement contre Eumeu Sène, par son intensité, sa durée et le contexte de l’époque, conserve une place particulière dans sa carrière et dans l’histoire récente de la lutte sénégalaise.

Share This Article
Previous Article CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale
Next Article Statut des lanceurs d’alerte : le gouvernement encadre la prime de dénonciation
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger
PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneBasket

Afrobasket 2025 Le Sénégal dompte le Nigeria et file en demi-finales face au Mali

Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale

Sports

Week-end des Lions à l’étranger : les Sénégalais décisifs dès la première journée

A la UneSports

Afrobasket 2025 – Les Lions arrachent la victoire face au Mali et filent en barrages

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale

Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale

Sports

Afrobasket : les Lions à un match d’une nouvelle finale