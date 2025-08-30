Sécheresse politique et sociale : Crises climatiques et tensions internes au PS marquent l’actualité sénégalaise

La presse sénégalaise de ce samedi met en lumière plusieurs sujets qui secouent actuellement le pays, dont les inquiétudes liées aux crues dans les régions du nord et du sud, les turbulences internes au sein du Parti socialiste (PS), ainsi que les tensions persistantes autour des ex-détenus et victimes présumées des violences politiques de 2021 à 2024.

Crues : une menace grandissante dans le nord et le sud du pays

Le quotidien Le Soleil s’intéresse à la situation hydrologique alarmante qui prévaut dans plusieurs régions du Sénégal, notamment dans le nord, où les seuils critiques des fleuves sont désormais dépassés. À Podor, le fleuve Sénégal déborde, engendrant une “psychose et angoisse” parmi les habitants. Les autorités locales sont en alerte alors que les populations se préparent aux conséquences potentielles de cette montée des eaux. La situation est également préoccupante dans la région de Matam, où les autorités appellent à la vigilance.

Le fleuve Gambie, quant à lui, subit une hausse inquiétante de son niveau dans plusieurs stations hydrométriques, notamment à Kédougou, Mako et Simenti, malgré une baisse à Gouloumbou. Ces phénomènes climatiques, accentués par un manque de prévention efficace, suscitent une inquiétude grandissante chez les populations vulnérables.

Crise interne au PS : une plainte contre Aminata Mbengue Ndiaye

Du côté politique, Sud Quotidien s’intéresse à la crise interne qui secoue le Parti socialiste (PS), avec des divisions profondes qui refont surface. Une plainte a été déposée contre la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, qui est convoquée devant la justice le 1er septembre. Cette plainte fait suite à la prolongation controversée de son intérim à la tête du parti, jugée “illégale” par certains membres du PS. Ces derniers ont décidé de porter l’affaire devant les tribunaux, amplifiant les tensions qui minent l’unité du parti.

Cette querelle interne ne semble pas trouver de solution rapide, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité du PS à l’approche des élections.

Les ex-détenus et victimes des violences politiques : tensions croissantes

Enfin, WalfQuotidien et Le Quotidien reviennent sur les tensions liées aux ex-détenus et victimes présumées des violences politiques de 2021 à 2024. Lors d’une conférence de presse organisée par Amnesty International, les préoccupations de ces victimes ont viré à l’affrontement. Les ex-détenus, frustrés par les lenteurs du processus judiciaire, dénoncent le traitement de leurs dossiers, de plus en plus perçu comme une “patate chaude” par le pouvoir en place.

La frustration grandissante face à ces retards a mené à une série de tensions, alors que Le Quotidien parle d’une rencontre qui s’est terminée “en eau de boudin”, illustrant la déception de ceux qui espéraient un progrès tangible dans leurs démarches.

Les ex-détenus et victimes présumées des violences politiques espèrent des réponses claires et des réparations de la part des autorités, mais jusqu’à présent, la situation reste bloquée, exacerbant les frustrations.