Les agents publics sénégalais lancent une ‘semaine rouge’ pour exiger le paiement de l’indemnité de logement

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration publique sénégalaise (CIAAS) a annoncé, ce vendredi à Dakar, le lancement d’une série d’activités syndicales pour revendiquer le paiement d’une indemnité de logement qui, selon les travailleurs, aurait dû être versée depuis le mois de juillet. La première étape de cette mobilisation sera une “semaine rouge de l’administration”, qui débutera le 8 septembre.

Lors d’une conférence de presse, Omar Dramé, coordonnateur du CIAAS, a rappelé que l’indemnité de logement est prévue par la loi de finances en cours d’exécution, et fait partie d’un pacte de stabilité sociale signé entre les travailleurs et le gouvernement. Ce pacte stipule, entre autres, que les agents publics doivent recevoir cette indemnité.

À partir du lundi 8 septembre, les fonctionnaires des services centraux et déconcentrés de l’administration sénégalaise porteront des brassards rouges pour marquer leur mécontentement face au retard dans le paiement de cette indemnité. “Si aucune réponse n’est apportée à nos revendications, nous envisagerons d’intensifier la mobilisation, y compris en organisant une marche de protestation”, a averti Omar Dramé.

Une revendication légale et un retard préoccupant

Le coordonnateur du CIAAS a exprimé son inquiétude face au retard persistant du paiement de l’indemnité de logement. Selon lui, ce retard pourrait avoir des conséquences plus larges, menaçant d’autres engagements pris par le gouvernement sur une période de trois ans. Le CIAAS a déjà adressé une correspondance officielle au Premier ministre, aux ministres de la Fonction publique et du Travail, ainsi qu’au président du Haut Conseil du dialogue social, pour demander des explications sur ce retard.

“Le paiement de cette indemnité est essentiel pour la stabilité sociale et la confiance entre les agents publics et le gouvernement. Si cette revendication n’est pas satisfaite, cela mettra en péril l’ensemble des autres engagements pris par l’État”, a ajouté Omar Dramé.

Des perspectives incertaines

Le CIAAS espère qu’une solution sera rapidement trouvée avant que la situation ne dégénère. Le collectif est déterminé à obtenir gain de cause, soulignant qu’il s’agit d’un droit inscrit dans la législation et un engagement pris par les autorités publiques dans le cadre des négociations précédentes.