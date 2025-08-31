A la UneDepeches

Dakar accueille la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’UPCI sous la présidence d’El Malick Ndiaye

Les 1ᵉʳ et 2 septembre 2025, Dakar sera le centre d’une importante rencontre diplomatique et parlementaire internationale. La capitale sénégalaise abritera en effet la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la Coopération islamique (UPCI), sous la présidence de Monsieur El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Cette session de haut niveau réunira des parlementaires, diplomates et responsables institutionnels venus de l’ensemble des pays membres de l’OCI. Les échanges porteront sur des thématiques d’actualité majeures :

  • La question palestinienne, toujours au centre des préoccupations mondiales, avec une réflexion sur les voies menant à la paix et à la justice ;
  • La participation des femmes parlementaires musulmanes, afin de renforcer leur rôle dans la gouvernance et la promotion des droits ;
  • Le dialogue des civilisations et des religions, pour favoriser la tolérance, la coopération et la compréhension mutuelle entre les peuples.

En accueillant cet événement, le Sénégal confirme son rayonnement sur la scène internationale et sa place de choix dans la diplomatie parlementaire. La tenue de cette réunion illustre également l’engagement constant du pays pour la paix, la coopération et le dialogue entre les nations.

Pour l’Assemblée nationale, c’est une occasion de démontrer son rôle d’acteur clé dans la stabilité régionale et internationale, mais aussi de valoriser le leadership sénégalais dans les débats mondiaux touchant aux questions de justice, de gouvernance et de solidarité.

