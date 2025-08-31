Actualites

Malick Ndiaye en visite à Thiénaba : foi, paix et prières pour la stabilité du Sénégal

En visite samedi auprès des khalifes de Thiénaba et de Keur Mame El Hadji, dans la région de Thiès, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a réaffirmé la place centrale de la foi et des autorités religieuses dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays, à l’approche du Mawlid, célébration de la naissance du prophète Mahomet.

« Malgré sa petite superficie, le Sénégal demeure une grande nation par sa foi, sa démocratie, son vivre-ensemble et sa paix », a-t-il déclaré, saluant les efforts constants des guides religieux dans la consolidation de l’unité nationale.

Au cours de cette visite spirituelle, M. Ndiaye a exprimé sa reconnaissance envers « les prières incessantes » des chefs religieux, lesquelles, selon lui, contribuent largement à l’image de stabilité dont bénéficie le Sénégal à l’international. « Nous sommes venus solliciter des prières pour la stabilité du pays et la réussite de ceux qui le gouvernent », a-t-il confié à l’issue de son audience avec le khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck.

Ce dernier a accueilli favorablement la démarche, rappelant que « toute action a besoin de prières ». Le guide religieux en a profité pour appeler les autorités à faire preuve de clémence à l’égard des détenus, une fois leurs procédures judiciaires arrivées à terme.

Dans un contexte national marqué par des réformes politiques et une volonté affirmée de souveraineté, le recours au soutien spirituel des figures religieuses semble s’inscrire comme un prolongement traditionnel de la gouvernance sénégalaise, où cohabitent institutions laïques et autorités confrériques.

