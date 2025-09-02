Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

L’équipe nationale du Sénégal devra composer sans l’un de ses cadres lors des deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Blessé, Ismaïla Sarr a déclaré forfait. Pour pallier cette absence de taille, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a décidé de faire appel à Ousseynou Niang, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, évoluant dans l’élite du championnat belge.

Victime d’une déchirure musculaire de grade 2 aux ischio-jambiers, Ismaïla Sarr ne pourra pas participer aux matchs contre le Soudan et la République démocratique du Congo. L’ailier de Crystal Palace devrait observer plusieurs semaines de repos, compromettant ainsi sa participation immédiate à la campagne qualificative.

C’est donc une belle opportunité qui s’offre à Ousseynou Niang, appelé pour la première fois en équipe A du Sénégal. Le jeune attaquant, déjà passé par les sélections U20 et U23, réalise un début de saison prometteur avec l’Union Saint-Gilloise. Son profil offensif, à la fois technique et percutant, pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’attaque sénégalaise, en quête d’efficacité dans ces rencontres cruciales.

Le Sénégal affrontera le Soudan le 5 septembre prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se déplacer à Kinshasa pour y défier la RD Congo le 9 septembre. Ces deux confrontations sont déterminantes dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Avec cette convocation, Pape Bouna Thiaw montre sa volonté de renouveler progressivement son effectif, en donnant leur chance aux jeunes talents issus de la diaspora. Reste à voir si Ousseynou Niang saura saisir cette opportunité et marquer les esprits dès ses premières apparitions sous le maillot des Lions de la Teranga.