FootballSports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

L’équipe nationale du Sénégal devra composer sans l’un de ses cadres lors des deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Blessé, Ismaïla Sarr a déclaré forfait. Pour pallier cette absence de taille, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a décidé de faire appel à Ousseynou Niang, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, évoluant dans l’élite du championnat belge.

Victime d’une déchirure musculaire de grade 2 aux ischio-jambiers, Ismaïla Sarr ne pourra pas participer aux matchs contre le Soudan et la République démocratique du Congo. L’ailier de Crystal Palace devrait observer plusieurs semaines de repos, compromettant ainsi sa participation immédiate à la campagne qualificative.

C’est donc une belle opportunité qui s’offre à Ousseynou Niang, appelé pour la première fois en équipe A du Sénégal. Le jeune attaquant, déjà passé par les sélections U20 et U23, réalise un début de saison prometteur avec l’Union Saint-Gilloise. Son profil offensif, à la fois technique et percutant, pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’attaque sénégalaise, en quête d’efficacité dans ces rencontres cruciales.

Le Sénégal affrontera le Soudan le 5 septembre prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se déplacer à Kinshasa pour y défier la RD Congo le 9 septembre. Ces deux confrontations sont déterminantes dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Avec cette convocation, Pape Bouna Thiaw montre sa volonté de renouveler progressivement son effectif, en donnant leur chance aux jeunes talents issus de la diaspora. Reste à voir si Ousseynou Niang saura saisir cette opportunité et marquer les esprits dès ses premières apparitions sous le maillot des Lions de la Teranga.

DEPECHES

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea
Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea
Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson
Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros
Share This Article
Previous Article Trafic de drogue : arrestation à Liberté 01 sur dénonciation
Next Article Chaloupe en péril à Gorée : le chavirement évité de justesse, quand écouter la météo sauve des vies !(Par Boubacar Kambel DIENG)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

LutteSports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

LutteSports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros