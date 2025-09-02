Trafic de drogue : arrestation à Liberté 01 sur dénonciation

Un important coup de filet a été réalisé par les agents du Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, qui ont procédé à l’arrestation d’un individu domicilié à Liberté 01, en possession de deux kilogrammes de chanvre indien.

Cette interpellation fait suite à une information transmise par une source jugée fiable, signalant un réseau actif de trafic de drogue dans cette partie de la capitale. Les éléments de la brigade de recherche ont alors mené une opération discrète et ciblée, qui a abouti à l’arrestation du suspect.

Ce dernier a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le reste du réseau.