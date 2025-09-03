ActualitesDiaspora

À Bruxelles, un forum pour renforcer les liens entre collectivités du Sénégal, de Belgique et du Luxembourg

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Du 1er au 5 octobre 2025, Bruxelles accueillera le Forum des Territoires, une initiative inédite rassemblant collectivités locales, acteurs économiques, représentants de la diaspora et partenaires institutionnels venus du Sénégal, de Belgique et du Luxembourg. Ce rendez-vous vise à renforcer la coopération décentralisée et à favoriser les investissements au bénéfice des territoires sénégalais.

Porté par l’association Jeux d’Eden et coordonné par son président, Orphée Kinss, le Forum se veut un espace de dialogue entre les élus locaux, les investisseurs privés, les agences de coopération et les citoyens engagés. L’objectif affiché est de promouvoir des partenariats durables entre collectivités et d’accompagner la mise en œuvre de projets structurants dans les domaines du développement local.

Le Forum ne se limite pas à la coopération entre le Sénégal et les deux pays du Benelux. Il s’inscrit dans une dynamique plus large, en intégrant une dimension panafricaine. De nombreuses associations issues de la diaspora africaine en Belgique y prendront part, témoignant de la volonté croissante de cette communauté de contribuer au développement des territoires d’origine.

Le rôle des diasporas, longtemps cantonné à l’envoi de transferts de fonds, évolue aujourd’hui vers une implication directe dans les politiques de développement local. En cela, le Forum entend jouer un rôle catalyseur, en offrant une plateforme d’échanges entre expertise locale, volonté politique et engagement citoyen.

Une rencontre tenue récemment avec Mame Baba Cissé, nouvel ambassadeur du Sénégal en Belgique et au Luxembourg, est venue appuyer la portée institutionnelle de cette initiative, qui ambitionne de poser les bases d’un modèle renouvelé de coopération territoriale euro-africaine.

DEPECHES

Réseau mobile, médias, logistique : les coulisses d’un Gamou sous haute vigilance
De Kaolack à Al‑Azhar : l’itinéraire d’un érudit sénégalais devenu Shaykh al‑Islām
Transparence : le Sénégal se dote d’un cadre légal pour l’accès à l’information
Entre rupture urbaine et mémoire d’État : le double temps du Sénégal
Share This Article
Previous Article Lutte contre la corruption : le Sénégal protège désormais ses lanceurs d’alerte
Next Article Entre rupture urbaine et mémoire d’État : le double temps du Sénégal
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Lutte contre la corruption : le Sénégal protège désormais ses lanceurs d’alerte

A la UneActualites

« Dakar doit être digne d’une capitale » : Sonko lance le projet Dakar Métropole 2050

A la UneActualites

La Poste sénégalaise : Ousmane Sonko lance une réforme d’urgence pour sauver un géant en crise

A la UneActualites

Souveraineté alimentaire, changement à la mairie de Dakar et retour des Lions, Mpox maîtrisé : l’actualité sénégalaise en quatre temps

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros