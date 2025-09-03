À Bruxelles, un forum pour renforcer les liens entre collectivités du Sénégal, de Belgique et du Luxembourg

Du 1er au 5 octobre 2025, Bruxelles accueillera le Forum des Territoires, une initiative inédite rassemblant collectivités locales, acteurs économiques, représentants de la diaspora et partenaires institutionnels venus du Sénégal, de Belgique et du Luxembourg. Ce rendez-vous vise à renforcer la coopération décentralisée et à favoriser les investissements au bénéfice des territoires sénégalais.

Porté par l’association Jeux d’Eden et coordonné par son président, Orphée Kinss, le Forum se veut un espace de dialogue entre les élus locaux, les investisseurs privés, les agences de coopération et les citoyens engagés. L’objectif affiché est de promouvoir des partenariats durables entre collectivités et d’accompagner la mise en œuvre de projets structurants dans les domaines du développement local.

Le Forum ne se limite pas à la coopération entre le Sénégal et les deux pays du Benelux. Il s’inscrit dans une dynamique plus large, en intégrant une dimension panafricaine. De nombreuses associations issues de la diaspora africaine en Belgique y prendront part, témoignant de la volonté croissante de cette communauté de contribuer au développement des territoires d’origine.

Le rôle des diasporas, longtemps cantonné à l’envoi de transferts de fonds, évolue aujourd’hui vers une implication directe dans les politiques de développement local. En cela, le Forum entend jouer un rôle catalyseur, en offrant une plateforme d’échanges entre expertise locale, volonté politique et engagement citoyen.

Une rencontre tenue récemment avec Mame Baba Cissé, nouvel ambassadeur du Sénégal en Belgique et au Luxembourg, est venue appuyer la portée institutionnelle de cette initiative, qui ambitionne de poser les bases d’un modèle renouvelé de coopération territoriale euro-africaine.