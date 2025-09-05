Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé

À la veille du match crucial entre le Sénégal et le Soudan, comptant pour la 7e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s’est exprimé face à la presse. L’occasion pour lui de faire le point sur l’état de son groupe, d’évoquer la préparation et de balayer les questions sur la pression ou la supposée inefficacité offensive de son équipe.

Un groupe au complet et concentré

Malgré quelques retards à l’arrivée de certains joueurs, le sélectionneur a assuré que l’équipe est prête. Édouard Mendy, incertain un temps, a repris l’entraînement à huis clos mercredi et se dit apte à jouer. Pape Matar Sarr, légèrement grippé en début de rassemblement, est lui aussi opérationnel. « Tout le groupe est à ma disposition. On va essayer de trouver le meilleur onze possible », a déclaré Thiaw.

Une rencontre abordée avec sérieux

Interrogé sur le match face au Soudan, Thiaw a insisté sur le sérieux de l’adversaire. « C’est une équipe qui ne change pas beaucoup, avec un jeu direct et fort en transition », a-t-il expliqué. Le sélectionneur compte cependant imposer le style de jeu des Lions, surtout à domicile. Il en a profité pour saluer le travail de Souleymane Diallo, sélectionneur de l’équipe locale, pour son parcours lors du dernier CHAN.

Pas de place pour la distraction

Alors que certains observateurs évoquent déjà le match à venir contre la RD Congo, Pape Thiaw préfère rester concentré sur le présent. « Pour nous, le plus important, c’est le match de demain face au Soudan. C’est un concurrent important. On doit d’abord gagner à domicile avant de penser à autre chose », a-t-il insisté.

Pas de pression, mais une ambition assumée

Avec neuf places disponibles pour les sélections africaines au Mondial 2026, certains y voient une pression supplémentaire pour les favoris. Ce n’est pas l’avis du sélectionneur sénégalais. « Ce n’est pas une pression, c’est une motivation. Il n’y a jamais deux sans trois. On a participé aux deux dernières Coupes du monde. Mes joueurs sont déterminés. Ils doivent le faire pour leur peuple », a-t-il déclaré.

Un contexte maîtrisé malgré des perturbations externes

Concernant la grève observée par des travailleurs à l’hôtel Radisson, où loge l’équipe, Thiaw a tenu à rassurer. « Cela ne nous a pas impactés. Les joueurs restent concentrés. Nous espérons que les choses vont se régler. Ces travailleurs sont des Sénégalais comme nous », a-t-il ajouté.

Des réponses aux critiques sur la défense et l’attaque

Enfin, sur les buts encaissés en fin de match et le manque d’efficacité offensive pointé du doigt, Thiaw a apporté des précisions. « Prendre un but à la dernière minute est toujours dur moralement, mais nos joueurs savent gérer. Nous espérons être efficaces pour que cela ne pèse pas », a-t-il déclaré. Quant à l’attaque, il balaie les inquiétudes : « On a marqué au minimum un but à chacun de nos derniers matchs. On a des joueurs efficaces qui veulent marquer. »

Le match face au Soudan, leader provisoire du groupe, représente une étape clé dans la campagne qualificative du Sénégal. Une victoire permettrait aux Lions de se replacer dans la course et d’aborder la suite avec confiance.