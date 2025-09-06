A la UneFootballXalima TV

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

Le Sénégal a fait le job. Ce vendredi soir au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0 face au Soudan lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une victoire logique, signée Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr, qui permet aux hommes de Pape Thiaw de rester dans la course à la qualification.

Le ton a été donné très tôt par le capitaine Koulibaly, impérial dans les airs, qui a ouvert le score d’une tête rageuse sur un coup franc bien frappé (13ᵉ). Un but plein de symbole pour le défenseur central, patron incontesté de l’arrière-garde. Avant la pause, les Lions ont fait le break : parfaitement servi en profondeur, Pape Matar Sarr a trompé le gardien soudanais d’une frappe sèche (40ᵉ).

La deuxième période a surtout été une affaire de gestion pour les Sénégalais, solides derrière et appliqués au milieu. Niakhaté, Gueye et Mané se sont montrés précieux pour verrouiller le tempo, tandis que l’entrée de Jackson a apporté de la profondeur sans pour autant aggraver le score.

Avec cette victoire, le Sénégal conforte sa deuxième place du groupe (15 pts). Mais dans le même temps, la RDC a surclassé le Togo (4-1) et conserve la tête (16 pts). Le choc de mardi prochain à Kinshasa entre Léopards et Lions s’annonce déjà comme une finale avant l’heure.

