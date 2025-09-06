Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

Après avoir disposé du Soudan (2-0), vendredi à Dakar, le Sénégal se tourne déjà vers son prochain défi : un déplacement à Kinshasa mardi pour y défier la République démocratique du Congo, dans ce qui s’annonce comme l’un des tournants du groupe B.

En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a tenu à calmer les ardeurs malgré la solidité affichée face aux Crocodiles du Nil.

« Le prochain match ne sera pas facile. Ils (les Congolais) nous attendent chez eux. Mais nous allons bien voyager, bien nous préparer et jouer notre jeu pour empocher les trois points », a assuré l’ancien avant-centre. « J’ai noté certains aspects contre le Soudan. On s’en inspirera pour ajuster notre plan face à la RDC. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. »

Appiah voit plus grand pour les Lions

De son côté, James Kwesi Appiah, coach ghanéen du Soudan, battu 2-0 à Dakar, n’a pas hésité à dresser un constat clair : « Le Sénégal est plus fort que nous. » Mais l’ex-sélectionneur du Ghana a surtout averti les Lions avant leur choc contre les Léopards.

« Le match du Sénégal contre la RD Congo sera très disputé. Je pense que le Sénégal devra hausser son niveau de jeu parce qu’en face, il y aura une belle opposition », a-t-il estimé.

Battus 4-1 par les Lions à l’aller, les Congolais n’ont pas oublié l’humiliation et joueront gros devant leur public. Le vainqueur de cette confrontation fera un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Un sommet attendu

Confiance prudente côté sénégalais, avertissement extérieur signé Appiah : le décor est planté pour un choc au sommet de la poule B. Mardi, à Kinshasa, les Lions tenteront de s’imposer pour frapper un grand coup dans la course au Mondial.