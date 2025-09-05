A la UneFootballSports

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

À un peu plus d’un an de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les médias – traditionnels comme numériques – sont appelés à jouer un rôle crucial dans la valorisation des efforts entrepris par le royaume pour assurer le succès de cette 35ᵉ édition. C’est le message défendu, jeudi 4 septembre à Rabat, par Hicham El Khlifi, directeur général de Radio Mars, à l’occasion de la première édition de la Conférence internationale Future Media Initiative (FMI).

Face à un parterre de plus de 200 journalistes et créateurs de contenus venus d’une centaine de pays, dont une cinquantaine du Maroc, M. El Khlifi a insisté sur la nécessité pour les médias d’« accompagner, d’éclairer, d’analyser et de critiquer, sans nuire, mais toujours de manière constructive ». Il estime que le rôle fondamental des médias demeure inchangé, quelle que soit leur forme, dans leur mission d’information, notamment dans un contexte d’événements majeurs comme la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, co-organisée par le Maroc avec l’Espagne et le Portugal.

Pour le directeur de la radio sportive, l’engagement médiatique autour du football marocain reste « encore insuffisant », appelant à une mobilisation plus soutenue. « Il faut accompagner davantage tout ce mouvement que le Maroc est en train d’entreprendre », a-t-il déclaré, ajoutant que « les médias doivent faire un travail professionnel et d’investigation pour donner la bonne information au bon moment ».

Ce travail, selon lui, implique d’aller à la source de l’information, d’interpeller les acteurs, de les pousser à s’exprimer et à se questionner. « C’est ainsi que l’on contribue à faire avancer les choses », a-t-il insisté, soulignant l’importance de refléter l’hospitalité marocaine et l’ambition nationale à travers une couverture médiatique rigoureuse et positive.

Plus qu’un simple événement sportif, la CAN 2025 est perçue comme une vitrine pour l’Afrique tout entière. « Le Maroc doit être un exemple pour le continent africain, pour démontrer que nous avons la capacité d’organiser des compétitions internationales dans les meilleures conditions », a affirmé M. El Khlifi.

DEPECHES

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé
Gamou 2025 à Yoff Jamalahi : une nuit de ferveur et de spiritualité
Médina Baye : Édition 2025 du Gamou International
Gamou 2025 à Tivaouane : veillée religieuse à la Mosquée Serigne Babacar Sy

Oumar Khyari, co-fondateur de la Future Media Initiative et conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a, de son côté, rappelé que « le Maroc est devenu un hub continental et mondial du football ». Cette position, selon lui, résulte d’une vision stratégique à long terme impulsée par le Roi Mohammed VI, reposant sur une planification minutieuse, une budgétisation maîtrisée et un développement multisectoriel.

Les débats de la conférence se sont également penchés sur l’émergence de nouvelles puissances médiatiques, la place croissante des réseaux sociaux et le rôle des créateurs de contenus dans la transformation des pratiques d’information, notamment auprès des jeunes générations.

À l’heure où les regards du continent – et au-delà – se tournent vers le Maroc, les médias sont invités à se faire le relais fidèle des mutations profondes à l’œuvre, et à faire de la CAN 2025 un succès partagé.

Share This Article
Previous Article Waly Diouf Bodian accuse Cheikh Yerim Seck de manipulation médiatique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la Une

En direct de Tivaouane : Takussan Seydi Djamil 2025 sous la présidence de Serigne Mansour Sy Djamil

A la Une

Tivaouane en direct : Mawlid 2025 au Champs de Courses avec Cheikh Seydi Mouhammadoul Moustapha Sy

FootballSports

Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

A la UneActualites

À Tivaouane, le Gamou 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé

Football Sports

Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

Football Sports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea