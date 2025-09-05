Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

À un peu plus d’un an de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les médias – traditionnels comme numériques – sont appelés à jouer un rôle crucial dans la valorisation des efforts entrepris par le royaume pour assurer le succès de cette 35ᵉ édition. C’est le message défendu, jeudi 4 septembre à Rabat, par Hicham El Khlifi, directeur général de Radio Mars, à l’occasion de la première édition de la Conférence internationale Future Media Initiative (FMI).

Face à un parterre de plus de 200 journalistes et créateurs de contenus venus d’une centaine de pays, dont une cinquantaine du Maroc, M. El Khlifi a insisté sur la nécessité pour les médias d’« accompagner, d’éclairer, d’analyser et de critiquer, sans nuire, mais toujours de manière constructive ». Il estime que le rôle fondamental des médias demeure inchangé, quelle que soit leur forme, dans leur mission d’information, notamment dans un contexte d’événements majeurs comme la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, co-organisée par le Maroc avec l’Espagne et le Portugal.

Pour le directeur de la radio sportive, l’engagement médiatique autour du football marocain reste « encore insuffisant », appelant à une mobilisation plus soutenue. « Il faut accompagner davantage tout ce mouvement que le Maroc est en train d’entreprendre », a-t-il déclaré, ajoutant que « les médias doivent faire un travail professionnel et d’investigation pour donner la bonne information au bon moment ».

Ce travail, selon lui, implique d’aller à la source de l’information, d’interpeller les acteurs, de les pousser à s’exprimer et à se questionner. « C’est ainsi que l’on contribue à faire avancer les choses », a-t-il insisté, soulignant l’importance de refléter l’hospitalité marocaine et l’ambition nationale à travers une couverture médiatique rigoureuse et positive.

Plus qu’un simple événement sportif, la CAN 2025 est perçue comme une vitrine pour l’Afrique tout entière. « Le Maroc doit être un exemple pour le continent africain, pour démontrer que nous avons la capacité d’organiser des compétitions internationales dans les meilleures conditions », a affirmé M. El Khlifi.

Oumar Khyari, co-fondateur de la Future Media Initiative et conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a, de son côté, rappelé que « le Maroc est devenu un hub continental et mondial du football ». Cette position, selon lui, résulte d’une vision stratégique à long terme impulsée par le Roi Mohammed VI, reposant sur une planification minutieuse, une budgétisation maîtrisée et un développement multisectoriel.

Les débats de la conférence se sont également penchés sur l’émergence de nouvelles puissances médiatiques, la place croissante des réseaux sociaux et le rôle des créateurs de contenus dans la transformation des pratiques d’information, notamment auprès des jeunes générations.

À l’heure où les regards du continent – et au-delà – se tournent vers le Maroc, les médias sont invités à se faire le relais fidèle des mutations profondes à l’œuvre, et à faire de la CAN 2025 un succès partagé.