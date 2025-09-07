Me Mouhamadou Bamba Cissé nommé ministre de l’Intérieur

Le président Bassirou Diomaye Faye a procédé à un important réaménagement gouvernemental avec la nomination, samedi, de Me Mouhamadou Bamba Cissé au poste de ministre de l’Intérieur, en remplacement de Jean-Baptiste Tine.

Avocat inscrit au barreau de Dakar depuis 2003, Me Cissé compte plus de vingt-deux années d’expérience dans la pratique du droit. Pur produit de l’enseignement public sénégalais, il a effectué ses études primaires à l’école Alié Codou Ndoye de la Médina, avant de poursuivre au CEM Soumbédioune puis au lycée Maurice de la Fosse. Titulaire d’une maîtrise en droit administratif de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar obtenue en 2002, il s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents du barreau.

Lauréat du premier prix des Barreaux francophones d’Afrique et ancien secrétaire de conférence, Me Cissé a bâti une réputation solide grâce à son expertise en droit pénal, procédure pénale, droit civil, ainsi qu’en droit bancaire, social et commercial. Membre de l’Union internationale des avocats et d’Avocats sans Frontières (section Sénégal), il a plaidé dans plusieurs dossiers emblématiques, dont l’affaire de l’incendie de la Bourse du Travail.

Au fil de sa carrière, il a défendu des personnalités publiques telles que le chanteur Thione Seck, le promoteur de lutte Luc Nicolaï, le prêcheur Taïb Socé, Mbaye Touré (dans l’affaire Khalifa Sall) ou encore le défunt imam Alioune Ndao.

Figure reconnue du barreau, Me Cissé s’est aussi illustré comme coordonnateur du pool d’avocats d’Ousmane Sonko, qu’il a défendu dans plusieurs dossiers sensibles, de sa radiation en 2016 à l’affaire Adji Sarr, en passant par le contentieux avec Mame Mbaye Niang.

À 48 ans, celui qui fut longtemps considéré comme un orfèvre du droit prend désormais les commandes du ministère de l’Intérieur, un portefeuille hautement stratégique dans le nouvel attelage gouvernemental.