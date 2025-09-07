A la UneActualites

Sénégal : un remaniement qui redéfinit les équilibres au sein de l’exécutif

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Annoncé le samedi 6 septembre 2025, le nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, dit « Sonko 2 », marque un tournant dans la composition de l’exécutif sénégalais. S’il signe l’entrée de nouvelles figures politiques, il acte également le départ de plusieurs ministres, dont certains occupaient des portefeuilles régaliens. Trois personnalités majeures quittent ainsi le gouvernement sans être redéployées.

Il s’agit d’Ousmane Diagne, jusque-là ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; du général Jean-Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ; et de Mountaga Diao, ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Aucun d’eux ne figure dans la nouvelle équipe gouvernementale rendue publique samedi soir.

Le départ du général Tine, nommé au début du premier mandat de Bassirou Diomaye Faye, met un terme à une présence de six mois à la tête de l’Intérieur, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires complexes, notamment dans la région de Casamance et à la frontière avec le Mali. Il est remplacé par Mohamadou Bamba Cissé, dont la nomination devra être suivie de près, tant les attentes sont élevées sur les questions de sécurité et de gestion administrative.

Du côté de la Justice, Ousmane Diagne cède sa place à Yassine Fall, déjà connue pour son engagement dans la défense des libertés publiques. Ce changement intervient dans un climat de réformes annoncées de l’appareil judiciaire, notamment autour de l’indépendance de la magistrature et de la modernisation des juridictions.

Quant à Mountaga Diao, il quitte un ministère désormais restructuré. Le portefeuille du Tourisme et de l’Artisanat est élargi à la Culture et confié à Amadou Ba, député du parti au pouvoir, qui fait son entrée au gouvernement.

DEPECHES

Me Mouhamadou Bamba Cissé nommé ministre de l’Intérieur
Diomaye Faye et Sonko redonnent à la culture une place stratégique
Sénégal : le retour des diplomates de carrière aux Affaires étrangères
Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement marqué par plusieurs changements clés

Autre départ notable, bien que volontaire : celui d’Abass Fall, ancien ministre du Travail, qui a remis sa démission à la suite de son élection à la mairie de Dakar. Il quitte ses fonctions ministérielles pour se consacrer entièrement à la gestion de la capitale sénégalaise.

Ce remaniement, le premier depuis la formation du gouvernement initial en avril 2025, s’inscrit dans une volonté affichée par l’exécutif de réajuster l’action gouvernementale. Il pourrait également marquer un recentrage politique, alors que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko s’emploient à stabiliser leur coalition, six mois après leur arrivée au pouvoir.

Share This Article
Previous Article Diomaye Faye et Sonko redonnent à la culture une place stratégique
Next Article Me Mouhamadou Bamba Cissé nommé ministre de l’Intérieur
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneGouvernement

Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur

Actualites

Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence

A la UneActualites

Cancer, diabète, obésité : les priorités de la nouvelle Liste OMS des médicaments essentiels

A la Une

Célébration du Mawlid et tensions sécuritaires au Mali au cœur de l’actualité sénégalaise

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé