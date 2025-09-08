A la UneInternational

Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel rejette les candidatures de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo à la présidentielle

Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié, ce lundi, la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Deux figures majeures de la scène politique, Tidjane Thiam, président du PDCI, et l’ancien chef de l’État Laurent Gbagbo, voient leurs candidatures rejetées.

Selon la haute juridiction, leurs dossiers n’ont pas satisfait aux critères légaux requis, notamment en matière de conditions d’éligibilité. Cette décision rebat les cartes d’un scrutin déjà très attendu et devrait intensifier les débats politiques dans les semaines à venir.

Au total, cinq personnalités ont été officiellement retenues, dont deux femmes :

  • Madame Henriette Lagou
  • Monsieur Jean-Louis Billon
  • Madame Simone Ehivet Gbagbo
  • Monsieur Ahoua Don Mello
  • Monsieur Alassane Ouattara

Ces candidats sont désormais en lice pour briguer la magistrature suprême en Côte d’Ivoire.

SÉNÉGAL : EL Malick Ndiaye félicite le Président Faye et le Premier ministre Sonko pour la mise en place du nouveau gouvernement
Pape Thiaw sur la RDC : "Ce sera difficile mais nous sommes déterminés à gagner"
A la UneActualites

Remaniement au Sénégal : Sonko resserre les rangs autour de ses fidèles

A la UneActualites

Cheikh Niang, le diplomate chevronné qui prend les rênes de la diplomatie sénégalaise

A la UnePolitique

Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités

A la UneActualites

Ousmane Sonko attendu à Abou Dabi : cap sur une diplomatie économique ambitieuse”

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC