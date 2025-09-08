Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel rejette les candidatures de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo à la présidentielle

Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié, ce lundi, la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Deux figures majeures de la scène politique, Tidjane Thiam, président du PDCI, et l’ancien chef de l’État Laurent Gbagbo, voient leurs candidatures rejetées.

Selon la haute juridiction, leurs dossiers n’ont pas satisfait aux critères légaux requis, notamment en matière de conditions d’éligibilité. Cette décision rebat les cartes d’un scrutin déjà très attendu et devrait intensifier les débats politiques dans les semaines à venir.

Au total, cinq personnalités ont été officiellement retenues, dont deux femmes :

Madame Henriette Lagou

Monsieur Jean-Louis Billon

Madame Simone Ehivet Gbagbo

Monsieur Ahoua Don Mello

Monsieur Alassane Ouattara

Ces candidats sont désormais en lice pour briguer la magistrature suprême en Côte d’Ivoire.