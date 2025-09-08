Sports

Pape Thiaw sur la RDC : ”Ce sera difficile mais nous sommes déterminés à gagner”

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le match contre la République démocratique du Congo (RDC) sera difficile mais les Lions du Sénégal sont déterminés à remporter la victoire à l’issue de cette rencontre comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a assuré le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw.

”Ce sera un match difficile face à une belle équipe de la RDC. Mais on est venu avec des ambitions, on est là pour chercher des points. On est le Sénégal et on est là pour s’imposer”, a-t-il dit en conférence d’avant match.

L’équipe nationale de football du Sénégal va affronter celle de la ED Congo, mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa, dans l’un des chocs de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui sera co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Vainqueurs du Soudan, vendredi dernier, les Lions (15 points) sont revenus à un point de leur adversaire, leader de la poule B des éliminatoires avec 16 points au total.

Pour Pape Bouna Thiaw, la RDC, en tête de ce groupe et jouant à domicile, a les faveurs des pronostics pour ce match, mais il promet que les Lions vont répondre présent.

DEPECHES

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO
Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC
Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions
Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

”L’équipe a désormais grandi et sait gérer son avantage au score. On va donc essayer de s’imposer ici, en ne prenant pas de but”, a ajouté le sélectionneur national.

aps.sn

Share This Article
Previous Article Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel rejette les candidatures de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo à la présidentielle
Next Article Duel verbal : quand Babacar Gaye croise Waly Diouf Bodian
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneFootball

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

FootballSports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé

FootballSports

Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

FootballSports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Pape Thiaw sur la RDC : ”Ce sera difficile mais nous sommes déterminés à gagner”

Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC