Pape Thiaw sur la RDC : ”Ce sera difficile mais nous sommes déterminés à gagner”

Le match contre la République démocratique du Congo (RDC) sera difficile mais les Lions du Sénégal sont déterminés à remporter la victoire à l’issue de cette rencontre comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a assuré le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw.

”Ce sera un match difficile face à une belle équipe de la RDC. Mais on est venu avec des ambitions, on est là pour chercher des points. On est le Sénégal et on est là pour s’imposer”, a-t-il dit en conférence d’avant match.

L’équipe nationale de football du Sénégal va affronter celle de la ED Congo, mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa, dans l’un des chocs de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui sera co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Vainqueurs du Soudan, vendredi dernier, les Lions (15 points) sont revenus à un point de leur adversaire, leader de la poule B des éliminatoires avec 16 points au total.

Pour Pape Bouna Thiaw, la RDC, en tête de ce groupe et jouant à domicile, a les faveurs des pronostics pour ce match, mais il promet que les Lions vont répondre présent.

”L’équipe a désormais grandi et sait gérer son avantage au score. On va donc essayer de s’imposer ici, en ne prenant pas de but”, a ajouté le sélectionneur national.

