Journée de l’Afrique : Macky Sall appelle à une Afrique unie et tournée vers le progrès

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée de l’Afrique célébrée le 25 mai, marquant la création en 1963 de l’Organisation de l’Unité Africaine, l’ancien président sénégalais Macky Sall a livré un message empreint de portée symbolique et historique.

Dans sa déclaration, il a rappelé la signification de cette date majeure pour le continent africain, qui commémore la naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine, ancêtre de l’Union africaine, fondée dans l’objectif de renforcer la solidarité entre les États africains et de promouvoir l’émancipation du continent.

L’ancien chef de l’État a souligné que cet héritage porté par les pères fondateurs de l’organisation doit continuer d’inspirer les générations actuelles. Selon lui, l’idéal d’une Afrique unie, pacifique et résolument engagée sur la voie du développement demeure plus que jamais d’actualité.

Dans un message à tonalité fraternelle, il a également adressé ses vœux à l’ensemble des Africains, souhaitant une « bonne fête de l’Afrique » à tous.

À travers cette prise de parole, Macky Sall s’inscrit dans la continuité des appels traditionnels à l’unité et à la coopération continentale, au cœur de l’esprit du 25 mai.