SÉNÉGAL : EL Malick Ndiaye félicite le Président Faye et le Premier ministre Sonko pour la mise en place du nouveau gouvernement

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a adressé ses vives félicitations au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la mise en place du nouveau gouvernement. Dans un message publié sur Facebook , El Malick Ndiaye a salué l’initiative de bâtir un pays plus résilient, plus robuste et prêt à se hisser au rang des grandes puissances.

Après seize mois de soins intensifs pour diagnostiquer et réanimer le grand corps malade qu’était le Sénégal, le Président de l’Assemblée nationale a estimé que le moment était venu de passer à l’étape de la remise en forme. Il a exprimé sa confiance en la capacité du nouveau gouvernement à relever les défis qui s’offrent à lui.

El Malick Ndiaye a également tenu à exprimer ses chaleureuses félicitations à son collègue et frère de parti, le député Amadou Ba, nommé Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Il a salué le travail acharné, le dévouement et la passion de ce dernier au service de la Nation. Le Président de l’Assemblée nationale a souhaité plein succès à Amadou Ba dans l’accomplissement de sa mission et a exprimé sa conviction qu’avec son professionnalisme et son leadership, il saura relever ce défi avec brio.

La nomination d’Amadou Ba à ce poste clé est considérée comme une reconnaissance de son travail et de son engagement en faveur de la culture sénégalaise. Le Président de l’Assemblée nationale a souligné l’importance de valoriser le patrimoine culturel, de soutenir la créativité artistique et de redynamiser l’artisanat.

Avec ce nouveau gouvernement, le Sénégal semble prêt à prendre un nouveau départ. Les défis sont nombreux, mais avec des leaders déterminés et des citoyens engagés, le pays peut certainement atteindre de grands objectifs.

