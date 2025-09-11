Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie

Le Sénégal se prépare activement à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Cet événement international majeur, qui se tiendra dans un an, représente une occasion unique pour le pays, tant sur le plan sportif que sur les plans économique, social et culturel.

Conscient des enjeux, le Président de la République a exhorté le gouvernement, et plus particulièrement le Ministre de la Jeunesse et des Sports, à prendre toutes les mesures nécessaires en collaboration avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), ainsi que les ministères et acteurs concernés. L’objectif est d’assurer la réalisation dans les délais des infrastructures et préparatifs indispensables au bon déroulement de la compétition.

L’organisation des Jeux impactera directement plusieurs secteurs stratégiques, notamment les systèmes de transport aérien, terrestre et maritime, ainsi que les capacités d’hébergement. Le Président a également insisté sur la nécessité d’optimiser dès maintenant la préparation des athlètes sénégalais, afin qu’ils soient prêts à défendre leurs chances lors de cette première édition continentale des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Cet événement de grande ampleur est perçu comme une opportunité de rayonnement pour le Sénégal et un levier important pour le développement économique et social du pays.