Actualites

Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Lors du Conseil des ministres du 10 septembre 2025, plusieurs membres du gouvernement ont présenté des communications sectorielles importantes, tandis que le Conseil a validé des projets de loi touchant à l’investissement, à la fiscalité et au secteur des télécommunications.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a exposé la situation des mises en place et des cessions d’intrants agricoles pour la campagne de 2025. Il a également présenté un état prévisionnel des semences disponibles, tout en faisant le point sur la participation du Sénégal au Forum africain des systèmes alimentaires (Africa Food Systems Forum – AFSF), plateforme majeure de dialogue continental sur la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a, de son côté, fait une communication sur la gestion hebdomadaire des inondations, un sujet particulièrement sensible en cette période de pluies. Il a partagé les actions en cours pour renforcer les dispositifs de prévention et d’évacuation dans les zones à risque.

Par ailleurs, le Conseil a examiné et adopté trois projets de loi majeurs :

  1. Le projet de loi portant Code des investissements, qui vise à moderniser le cadre juridique de l’investissement au Sénégal pour le rendre plus attractif et compétitif ;
  2. Le projet de loi modifiant le Code général des impôts (loi n°2012-31 du 31 décembre 2012), destiné à améliorer la mobilisation des ressources internes et à adapter la fiscalité à l’évolution économique ;
  3. Le projet de loi modifiant la loi sur la redevance d’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), afin de tenir compte des évolutions technologiques et du nouveau cadre de régulation.

Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement d’agir simultanément sur les défis conjoncturels (notamment les inondations) et les enjeux structurels (investissement, souveraineté alimentaire, fiscalité, numérique) dans le cadre de l’Agenda national de Transformation.

DEPECHES

Rencontre à Abu Dhabi entre Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed, vice-Président des Émirats
L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie
Le Chef de l’État fixe de nouveaux caps pour l’action sociale, économique et culturelle du gouvernement
Share This Article
Previous Article Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie
Next Article La DER/FJ porte plainte pour diffamation contre une militante de Pastef
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »

A la UneActualites

Gestion axée sur les résultats : le Chef de l’État rappelle les exigences de performance

A la UneActualites

Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive

A la UneActualites

Sonko reçoit le Fonds d’Abu Dhabi pour poser les bases d’une coopération renouvelée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc