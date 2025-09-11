Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités

Lors du Conseil des ministres du 10 septembre 2025, plusieurs membres du gouvernement ont présenté des communications sectorielles importantes, tandis que le Conseil a validé des projets de loi touchant à l’investissement, à la fiscalité et au secteur des télécommunications.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a exposé la situation des mises en place et des cessions d’intrants agricoles pour la campagne de 2025. Il a également présenté un état prévisionnel des semences disponibles, tout en faisant le point sur la participation du Sénégal au Forum africain des systèmes alimentaires (Africa Food Systems Forum – AFSF), plateforme majeure de dialogue continental sur la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a, de son côté, fait une communication sur la gestion hebdomadaire des inondations, un sujet particulièrement sensible en cette période de pluies. Il a partagé les actions en cours pour renforcer les dispositifs de prévention et d’évacuation dans les zones à risque.

Par ailleurs, le Conseil a examiné et adopté trois projets de loi majeurs :

Le projet de loi portant Code des investissements, qui vise à moderniser le cadre juridique de l’investissement au Sénégal pour le rendre plus attractif et compétitif ; Le projet de loi modifiant le Code général des impôts (loi n°2012-31 du 31 décembre 2012), destiné à améliorer la mobilisation des ressources internes et à adapter la fiscalité à l’évolution économique ; Le projet de loi modifiant la loi sur la redevance d’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), afin de tenir compte des évolutions technologiques et du nouveau cadre de régulation.

Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement d’agir simultanément sur les défis conjoncturels (notamment les inondations) et les enjeux structurels (investissement, souveraineté alimentaire, fiscalité, numérique) dans le cadre de l’Agenda national de Transformation.