A la UneActualites

Le Chef de l’État fixe de nouveaux caps pour l’action sociale, économique et culturelle du gouvernement

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a poursuivi l’exposé de sa vision stratégique pour le nouveau gouvernement, insistant sur l’ancrage territorial de l’action publique, la gestion des urgences sociales et économiques, ainsi que sur la valorisation des langues nationales à travers l’alphabétisation.

Une gouvernance territoriale pour des politiques publiques de proximité

Le Chef de l’État a rappelé la nécessité d’assurer un ancrage territorial fort des politiques ministérielles et interministérielles, en cohérence avec la démarche de territorialisation de l’action publique. Il s’agit, selon lui, d’une condition incontournable pour répondre efficacement aux besoins des populations à l’échelle locale et pour garantir l’impact réel des politiques nationales sur le terrain.

Cette approche territorialisée, combinée à une gouvernance de proximité, devra permettre une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés à la sécurité, à l’éducation, à la santé, à la jeunesse et au pouvoir d’achat. Sur ce dernier point, le Président a souligné l’impératif de maîtriser les circuits de commercialisation et les prix des denrées de première nécessité, afin de préserver le panier de la ménagère.

Relance économique et emploi des jeunes au cœur des priorités

DEPECHES

Rencontre à Abu Dhabi entre Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed, vice-Président des Émirats
L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie

En matière économique, le Président Diomaye Faye a appelé le gouvernement à intensifier la relance de l’économie nationale en misant sur le développement du secteur privé, l’investissement productif et la promotion de l’entrepreneuriat. Il a également insisté sur le déploiement des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs du logement et des infrastructures, afin de favoriser l’employabilité et l’emploi des jeunes, érigés en priorité nationale.

Encadrement des cérémonies religieuses et dialogue avec les confréries

Abordant l’organisation du Maouloud, récemment célébré sur l’ensemble du territoire, le Chef de l’État a salué le professionnalisme des forces de sécurité, des services de l’État et des organisateurs religieux, ainsi que l’engagement des Khalifes généraux. Il a félicité le gouvernement pour le bon déroulement des festivités et a instruit le Ministre de l’Intérieur de veiller à la coordination optimale des interventions de l’État lors de ces événements, tout en encourageant des évaluations systématiques et des recommandations d’amélioration pour les prochaines éditions.

Langues nationales et alphabétisation : vers une souveraineté linguistique et éducative

Enfin, dans le cadre du mois de l’alphabétisation qu’il a instauré en 2024, le Président a mis l’accent sur la nécessité de relancer vigoureusement les programmes d’alphabétisation, en particulier dans les langues nationales, appelées à occuper une place croissante dans le système éducatif, universitaire, administratif et économique. Il a salué le travail des opérateurs dans ce domaine et a chargé le Ministre de l’Éducation nationale d’assurer une mise en œuvre inclusive et ambitieuse des politiques d’alphabétisation, dans une perspective de souveraineté culturelle et de justice sociale.

Share This Article
Previous Article Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »
Next Article Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »

A la UneActualites

Gestion axée sur les résultats : le Chef de l’État rappelle les exigences de performance

A la UneActualites

Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive

A la UneActualites

Sonko reçoit le Fonds d’Abu Dhabi pour poser les bases d’une coopération renouvelée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc