Le Chef de l’État fixe de nouveaux caps pour l’action sociale, économique et culturelle du gouvernement

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a poursuivi l’exposé de sa vision stratégique pour le nouveau gouvernement, insistant sur l’ancrage territorial de l’action publique, la gestion des urgences sociales et économiques, ainsi que sur la valorisation des langues nationales à travers l’alphabétisation.

Une gouvernance territoriale pour des politiques publiques de proximité

Le Chef de l’État a rappelé la nécessité d’assurer un ancrage territorial fort des politiques ministérielles et interministérielles, en cohérence avec la démarche de territorialisation de l’action publique. Il s’agit, selon lui, d’une condition incontournable pour répondre efficacement aux besoins des populations à l’échelle locale et pour garantir l’impact réel des politiques nationales sur le terrain.

Cette approche territorialisée, combinée à une gouvernance de proximité, devra permettre une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés à la sécurité, à l’éducation, à la santé, à la jeunesse et au pouvoir d’achat. Sur ce dernier point, le Président a souligné l’impératif de maîtriser les circuits de commercialisation et les prix des denrées de première nécessité, afin de préserver le panier de la ménagère.

Relance économique et emploi des jeunes au cœur des priorités

En matière économique, le Président Diomaye Faye a appelé le gouvernement à intensifier la relance de l’économie nationale en misant sur le développement du secteur privé, l’investissement productif et la promotion de l’entrepreneuriat. Il a également insisté sur le déploiement des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs du logement et des infrastructures, afin de favoriser l’employabilité et l’emploi des jeunes, érigés en priorité nationale.

Encadrement des cérémonies religieuses et dialogue avec les confréries

Abordant l’organisation du Maouloud, récemment célébré sur l’ensemble du territoire, le Chef de l’État a salué le professionnalisme des forces de sécurité, des services de l’État et des organisateurs religieux, ainsi que l’engagement des Khalifes généraux. Il a félicité le gouvernement pour le bon déroulement des festivités et a instruit le Ministre de l’Intérieur de veiller à la coordination optimale des interventions de l’État lors de ces événements, tout en encourageant des évaluations systématiques et des recommandations d’amélioration pour les prochaines éditions.

Langues nationales et alphabétisation : vers une souveraineté linguistique et éducative

Enfin, dans le cadre du mois de l’alphabétisation qu’il a instauré en 2024, le Président a mis l’accent sur la nécessité de relancer vigoureusement les programmes d’alphabétisation, en particulier dans les langues nationales, appelées à occuper une place croissante dans le système éducatif, universitaire, administratif et économique. Il a salué le travail des opérateurs dans ce domaine et a chargé le Ministre de l’Éducation nationale d’assurer une mise en œuvre inclusive et ambitieuse des politiques d’alphabétisation, dans une perspective de souveraineté culturelle et de justice sociale.