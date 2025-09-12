A la UneDiaspora

Rencontre à Dubaï : Le Premier ministre échange avec la communauté sénégalaise

diatiger
By
diatiger
En marge de sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a rencontré ce jeudi la communauté sénégalaise établie aux Émirats. La rencontre, tenue à Dubaï, a rassemblé de nombreux ressortissants venus échanger directement avec le chef du gouvernement.

Entouré de plusieurs ministres et Directeurs généraux, Ousmane Sonko a pris le temps de présenter les grandes lignes des mesures engagées par l’État pour mieux répondre aux préoccupations des Sénégalais de la diaspora. Parmi les sujets abordés figuraient la facilitation des procédures administratives, la protection sociale, l’investissement productif, ainsi que les droits civiques et politiques des expatriés.

Dans une démarche participative, le Premier ministre a encouragé les membres de la diaspora à faire part de leurs attentes, critiques et propositions. Il a également réaffirmé que le gouvernement accorde une place centrale aux Sénégalais de l’extérieur dans sa vision de développement inclusif et souverain.

En clôturant la rencontre, Ousmane Sonko a annoncé qu’il adressera, samedi prochain en Italie, un message à l’ensemble de la diaspora sénégalaise et africaine. Ce discours, selon lui, visera à renforcer le lien entre les peuples africains vivant à l’étranger et les politiques publiques menées sur le continent.

