Ousmane Sonko scelle une nouvelle étape de la coopération portuaire avec DP World

En déplacement officiel aux Émirats arabes unis, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a visité ce jeudi les installations de DP World, géant mondial de la logistique portuaire basé à Dubaï.

Cette visite stratégique s’est inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et DP World. À cette occasion, un avenant important a été signé entre la société portuaire émiratie, le ministère sénégalais des Finances et du Budget, ainsi que le Port autonome de Dakar.

L’accord a été paraphé par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian. Il vise à consolider et approfondir le partenariat existant entre DP World et le Port autonome de Dakar, tout en intégrant davantage le développement du port de Ndayane, considéré comme un projet clé pour la compétitivité maritime et économique du Sénégal.

En marge de la cérémonie, Ousmane Sonko a salué l’engagement des partenaires émiratis et souligné l’importance de ces investissements structurants dans la transformation logistique du pays. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir la transparence et la souveraineté économique dans tous les projets d’envergure.

La signature de cet avenant marque une étape significative dans la coopération entre Dakar et Dubaï, en particulier dans la mise en œuvre du projet de port en eaux profondes de Ndayane, considéré comme l’un des plus grands projets infrastructurels de la sous-région.

