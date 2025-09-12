FootballSports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts

Nouvel attaquant du FC Bayern Munich, Nicholas Jackson entame une nouvelle étape de sa carrière en Bundesliga. Arrivé cet été, l’international sénégalais fait déjà bonne impression auprès de son entraîneur, Vincent Kompany, qui s’est montré confiant quant à l’intégration rapide du joueur.

« La première phase est importante pour lui. C’est un athlète naturel, il n’aura donc pas besoin de beaucoup de temps pour atteindre les 100 %. Nous devons simplement veiller à renforcer son rythme. C’est un joueur doté de nombreuses qualités, il a déjà marqué des buts en Premier League. Je pense que nous pourrons rapidement tirer le meilleur de son potentiel », a déclaré le technicien belge lors d’une conférence de presse.

Nicholas Jackson, de son côté, s’est montré enthousiaste à l’idée de démarrer cette nouvelle aventure sous les couleurs bavaroises :
« Je suis vraiment heureux d’être ici et de pouvoir m’entraîner avec l’équipe. Je connais déjà quelques joueurs, et j’ai hâte que les matchs commencent. »

L’attaquant, connu pour sa vitesse et sa puissance, pourrait bien s’imposer rapidement dans le dispositif offensif du Bayern, alors que le club vise une saison ambitieuse tant en Bundesliga qu’en Ligue des champions.

